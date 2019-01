Congo-Kinshasa: TSHIKAPA - 17 condamnés bénéficient de la mesure de grâce présidentielle

Des condamnés à la prison centrale de la ville de Tshikapa ont été bénéficiaires de la grâce présidentielle, dans la province du Kasaï. C'était au cours d'une cérémonie officielle, le mercredi 23 janvier 2019, peu avant la grande cérémonie de passation de pouvoir entre le Président élu entrant et le président élu sortant, en l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils sont 17 prisonniers au total dont 14 civils et 3 militaires, aucune femme.

Qui sont, en effet, bénéficiaires de cette mesure de grâce présidentielle ? Le procureur général représenté par l'Avocat général éclaire : « la catégorie des condamnés concernés par la disposition des articles douze et trois de l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2018, qui écarte de son bénéfice, les condamnés concernés par la disposition de l'article quatre. Et l'article premier de ladite ordonnance dissocie la remise de la peine restant à exécuter, est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés, inférieure ou égale à trois ans par décision d'une juridiction civile ou militaire coulée en force des choses jugées en date du 31 décembre 2018. L'article deux ajoute tout en précisant que la remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute femme enceinte condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés par décision d'une juridiction civile ou militaire coulée en force des choses jugées à la date du 31 décembre 2018. Et la disposition de l'article trois apporte la même précision ».

Le Gouverneur de la province du Kasaï, qui a ouvert la cérémonie était représenté, après, par le ministre provincial de la justice. Monsieur Daniel KATONKOLA KABUE, faisant l'intérim du gouverneur, leur a demandé de se comporter en bons citoyens depuis la date de leur réintégration dans la société civile. Ce, pour se mettre à l'abri de toute forme de récidive, qui risque de les retourner devant les instances judiciaires pour leur éventuelle condamnation. L'occasion faisant le larron, il était temps pour l'autorité publique d'inviter la presse à assurer une large diffusion du sens réel qu'il convient de donner à cette mesure collective de grâce prise par le Chef de l'Etat le 31 décembre 2018, et exécutée ici dans la province du Kasaï, peu avant la grande cérémonie de passation de pouvoir entre le président congolais sortant et l'entrant, en l'occurrence Joseph Kabila et son successeur Félix Antoine Tshisekedi.

Après cette cérémonie au centre pénitentiaire de Tshikapa, les réactions ne sont faites attendre. José Mpoyi, l'un des bénéficiaires de cette mesure de grâce présidentielle a remercié son Dieu pour son soutien durant environ une année passée à la prison centrale de Tshikapa. Ce dernier n'a pas oublié d'exprimer en même temps sa gratitude envers sa chère épouse, ses amis et connaissances, ainsi que ses codétenus. Il sied d'indique qu'une vive tension a été créée parmi les détenus non éligibles à cette grâce, qui souhaitaient voir ladite mesure, élargie aussi aux prisonniers, notamment, à santé précaire.