Congo-Kinshasa: Les Evêques du Grand Kasaï derrière Félix Tshisekedi

Des évêques congolais membres de la Cenco le 23/6/2011 au centre Nganda à Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

« Allons, marchons à la lumière du seigneur « Is. 2,5)

Message des Evêques membres de l'ASSEPKA à l'Eglise et à la du Grand Kasayi

Frères et Sœurs bien-aimés,

Salutations et Actions de grâce

1. A l'issue de notre Session extraordinaire tenue à Kananga, du 25 26 janvier 2019, nous, Archevêque, Evêques et diocésain, membres de l'ASSEPKA, vous saluons dans le Seigneur souhaitons que la paix de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ Sauveur et la sagesse du Saint Esprit Consolateur soient toujours vous (cf. 2Co 13,14!)

2. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour les temps nouveaux s'ouvrent dans l'histoire de notre pays à la suite des élections du décembre 2018. Nous le remercions pour la paix qui règne dans région et dans l'ensemble du Congo. Nous le remercions aussi pour première alternance au sommet de l'Etat par la voie des urnes ! nous saluons tous les artisans de ces temps nouveaux. Leur combat, leurs sacrifices et leur volonté politique ont rendu possible passation pacifique de pouvoir.

3. De manière particulière, nous bénissons Dieu pour le président de notre pays, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Son élévation à la magistrature suprême est aussi le couronnement long combat politique de Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l' de ces grands hommes politiques congolais dont le patriotisme l'histoire de notre pays. Son avènement se veut une étape dans réalisation du rêve de démocratie et de progrès social de tout peuple congolais.

Défis des politiques actuels

4. Le temps politiques actuels, préparés et salués avec joie par majorité des Congolais, nous donnent des motifs de joie et d'action grâce. Ils nous imposent également des défis à relever pour marquer début d'une nouvelle histoire nationale et l'avènement effectif l'Etat de droit ; notamment : le respect des libertés des citoyens et des communautés, la démocratie et la gouvernance, la liberté d'opinions et la défense de nos culturelles, l'intégrité du territoire national et la fin de la des minerais, la reconquête de la souveraineté nationale et du dans le concert des nations, la gestion responsable et des richesses du pays, la création des infrastructures de base et protection de l'environnement, la promotion de l'agriculture et l'industrie, la professionnalisation et la conversion républicaine l'armée, de la police et des services de sécurité, l' de la justice et des services publics, la sécurité juridique l'amélioration du climat des affaires, la gratuité de l' primaire et secondaire obligatoire, l'accès universel aux soins santé primaire.

5. Nous désirons tous un Congo nouveau, une national dans naître, vivre et mourir seront une bénédiction. Et ce, Congo ne sera pas un miracle, mais l'œuvre de nous tous. C'est pourquoi, seul ou à travers la société civile, chaque congolais doit s'en gardien et artisan, par sa participation responsable à la vie de nation et par son contrôle citoyen des activités politiques depuis base.

Après des dizaines d'années de lutte pour l'avènement d'un de droit, c'est une opportunité unique que nous offre cette alternance pacifique et démocratique au sommet de l'Etat. Ne pas passer cette occasion, mais que chacun entre dans une culture politique. Notre génération a le droit d'écrire enfin nouvelle page de l'histoire du Congo et d'en faire, selon le vœu à Patrice Emery Lumumba, le centre de rayonnement de l'Afrique entière.

6. Cependant, si la contribution de chaque congolais indispensable, le leadership de nos hommes politiques déterminant, en vertu même de leur mandat social de servir notre pays, de protéger les intérêts de tous, d'asseoir les conditions d'un digne et juste, dans le respect fondamental de la vie, de la et de la dignité des personnes, exerçant la politique comme une éminente de la charité sociale. C'est pourquoi, pour changer longue histoire de souffrance, le Congo a besoin d'hommes vertueux, qui vivent les béatitudes du politique proposées par Cardinal Vietnamien François-Xavier Nguyen Van Thuyen :

- Heureux le politicien qui a une haute idée et une conscience de son rôle..

- Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.

- Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non son propre - Heureux le politicien qui reste fidèlement - Heureux le politicien qui réalise l'unité.

- Heureux le politicien qui s'engage dans la réalisation du changement - Heureux le politicien qui sait écouter..

- Heureux le politicien qui n'a pas peur »

La mission de l'Eglise pour un Congo nouveau,

7. Dans ce Congo nouveau, l'Eglise ne sera jamais ni distraite partisane. Conduite par le Saint-Esprit, elle doit demeurer une pleine de sollicitude pour tous et chacun de ses fils, surtout les plus pauvres et les plus faibles. Epouse du Christ, elle doit cette montagne de la maison du Seigneur, établie en tête de toutes montagnes et vers laquelle les peuples affluent pour apprendre voies du Seigneurt suivre ses sentiers, faire de leurs épées serpes, apprendre à faire la paix et à marcher dans la lumière Seigneur (Ct: Is 2,2-5).

Oui, le Congo nouveau sera seulement l' des citoyens et des citoyennes qui marchent dans la lumière Seigneur. Or, l'une des conditions fondamentales de cette divine est l'amour fraternel : «Celui qui aime Son frère demeure la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute Mais celui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux» (l 2,10-11).

8. Faut-il le rappeler ? La contribution de l'Eglise catholique la vie du Congo a été précieuse, et elle continuera à l'être, pour plus grande gloire de Dieu et pour le salut intégral de l'homme.

Fidèle à sa mission prophétique, elle sera d'abord un instrument de paix du Seigneur entre les Congolais et les Congolaises. Ce faisant, notre souhait est de voir se réaliser le rêve d'une réconciliation nationale, dans le respect des victimes et l'équité. ces temps nouveaux que vit notre pays, l'Eglise demeurera une mère rassemble ses enfants, qui les instruit et qui les fait marcher la fraternité, dans la paix et dans la lumière du Seigneur.

Voeux pour le Grand 9. Comme nousl'ravons souligné dans plusieurs de nos messages, rappelons aux nouveaux élus du Grand Kasayi et aux animateurs institutions qu'ils mettront bientôt en marche que les violences notre région a connues sont le fait des frustrations et du désespoir, fruit de la mauvaise gouvernance et de la marginalisation du Kasayi, l'une des régions dont le développement a peu préoccupé l' congolais depuis l'indépendance.

Nous sommes une région enclavée, investissements publics ou étrangers depuis la fin de la colonisation, dépourvus de services et d'infrastructures de base, avec le coût vie le plus élevé et une pression fiscale inadaptée... Et, pour face à cette situation d'extrême pauvreté, des milliers de ont plutôt pris la route périlleuse de l'émigration vers d' provinces du Congo ou des pays voisins où, si elles échappent accidents de circulation, ne reçoivent pas toujours un bienveillant. ainsi qu'en témoignent les dernières d'Angola.

10. Nous constatons la volonté de paix manifestée par les partisans Kamwina-Nsapu depuis la proclamation des résultats des élections du décembre 2018. De nos différents villages; des milliers de jeunes cessent d'affluer vers la ville de Kananga, pour déposer leurs armes.

Nous avons là des frères et soeurs, dont des mineurs, qui ont connu banalisation de la violence et de la méchanceté. Nous devons tous mobilise pour leur assurer une prise en charge matérielle, psychologique et spirituelle en vue de leur réinsertion sociale.

11. 11. Les temps politiques qui commencent sont donc une pour le Congo et pour le Grand Kasayi. Pour ce faire, notre région besoin d'hommes et de femmes épris de justice et qui travaillent solutions efficaces des problèmes qui hypothèquent la vie de compatriotes. Tant au niveau de la nation qu'à celui de nos provinces du Grand Kasayi, nous souhaitons que nos représentants une haute conscience de leur mission politique et soient véritables serviteurs de leurs frères et soeurs. Nous n' pas que ceux qui ont bénéficié de notre confiance par les urnes, convertissent en bourreaux de leurs concitoyens.

Dans le Congo, nous voulons que nos représentants soient parmi les serviteurs de l'Etat, en évitant les vices de la politique par le Pape François: «la corruption -sous ses multiples d'appropriation indue des biens publics Ou d'instrumentalisation personnes-, la négation du droit; le non respect des communautaires, l'enrichissement illégal, la justification du par la force ou par le prétexte arbitraire de la 'raison d'Etat', tendance à s'accrocher au pouvoir;» la xénophobie et le racisme, refus de prendre soin de la terre, l'exploitation illimitée ressources naturelles en raison du profit immédiat, le mépris de qui ont été condamnés à l'exil »

12.« Allons, marchons à la lumière du Seigneur}) (ls 2,5). faisons nôtres ces paroles du Prophète lsaïe et nous les adressons la population du Grand Kasayi. Les temps nouveaux qui commencent sont pas synonymes de la vengeance! mais un temps de justice, pardon ct de réconciliation, sans lesquels nous ne parviendrons à un monde meilleur. Comme le disait Patrice Emery Lumumba, devons «oublier les querelles tribales qui nous épuisent»'. que seules la paix et l'unité favorisent le développement durable l'indépendance effective de notre pays, nous ne bâtirons pas le nouveau dans]a discrimination et dans la haine, mais dans l'amour dans l'acceptation fraternelle des différences et des diversités nous enrichissent.

Pour cela, il nous faut dépasser nos conflits travailler dans l'unité pour redonner à notre région la place qui revient dans l'histoire de notre pays. La joîe de voir l'un de fils élevé à la magistrature suprême ne doit pas nous faire l'obligation de prêcher par l'exemple et de travailler l'avènement d'un Etat de droit, prêts à nous opposer, sans parti-pris, à toute violation de la démocratie. En tout, donnons toujours chance à la justice, à la vérité, à la réconciliation et à la paix.

13. Soutenus par la prière de la Vierge Marie Notre Dame du Kasayi, qui nous confions notre pays, son nouveau président et tous dirigeants. renonçons aux vices qui détruisent le Congo, levons fronts longtemps courbés et marchons dans la lumière du Seigneur bâtir un Congo plus beau qu'avant. Avec tout l'amour paternel que avons pour chacun de vous, nous vous accordons notre apostolique.

Donné à Kananga, le 26 janvier 01. Marcel Madila Archevêque de 02. Nicolas Djomo, Evêque de 03. E. Bernard Kasanda, Evêque de Mbuji- 04. Pierre-Célestin Tshitoka, Evêque de 05. Félicien Mwa,ama, Evêque de 06. Emery Kibal, Evêque de 07. Oscar Nkolo, Evêque de 08. Richard Kitenge, Admin. de Kabinda