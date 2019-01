Congo-Kinshasa: Deux morts lors de heurts entre étudiants et policiers à Lubumbashi

Des heurts ont éclaté dimanche 27 janvier entre étudiants et policiers sur le campus de l'université de Lubumbashi, dans l'est de la RDC. Une étudiante et un policier ont été tués.

Selon le chef de la police du Haut-Katanga, les échauffourées ont fait deux morts dimanche à Lubumbashi, la deuxième ville de République démocratique du Congo : une étudiante touchée par une balle perdue et un policier renversé par un véhicule anti-émeutes. Il y aurait également plusieurs blessés.

Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Steve Mbikayi, les étudiants manifestaient après trois jours de coupure d'eau et d'électricité due à l'effondrement d'un poteau et de la tuyauterie après des pluies diluviennes dans le quartier qui abrite le campus de l'Unilu.

Trois jours sans jour sans eau ni électricité, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un campus où se concentrent presque 9 000 personnes. On ne peut pas dire que c'est peu. Je pense qu'ils étaient en droit de manifester, mais comme toujours il y a des non étudiants qui s'infiltrent et qui commencent à provoquer la police...

Ce dim 27 / 01 / 2019 , les étudiants de l'université de Lubumbashi ont organisé une marche pacifique pour être restés pendant 3 jours sans eau ni électricité ! Il y a eu accrochage avec la police ! 5 étudiants blessés sont à la clinique . Je suis la situation minute par minute .