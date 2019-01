Congo-Kinshasa: Premier défi sécuritaire de Félix Tshisekedi - Eradiquer l'insécurité à l'Est du pays

Revêtu enfin de l'impérium, c'est-à-dire des attributs du qu'il ne pouvait acquérir que démocratiquement par la voix des urnes, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est devenu, depuis le jeudi janvier 2019, à 55 ans, le 5 ème président de la Démocratique du Congo.

Le premier défi qui s'impose au nouveau régime, est le sécuritaire. A l'examen de la situation sécuritaire qui actuellement sur le territoire national, il y a lieu de relever fronts en ébullition. Ces brûlots sont attisés par des milices locales qui écument particulièrement la partie Est. Parmi ces milices, il y a en premier lieu les Maï-Maï. Dirigés par des seigneurs guerre, ces milices dans les rangs desquels on compte des (filles et garçons), font souvent des incursions dans des villages territoires proches de leurs fiefs. On dit que ces miliciens ne que de l'exploitation artisanale des ressources minières, exactions et extorsions des biens des populations locales. C'est les recettes du trafic des minerais que ces groupes Maï- s'approvisionnent en armements et munitions de guerre, ainsi qu' produits vivriers.

Nouvelle aussi surprenante qu'intéressante, plus de 680 miliciens Kamuina Nsapu viennent de déposer les armes à Kananga, qu'ils abandonnaient leurs activités criminelles et étaient disposés se mettre au service de la nation, selon les modalités à définir le Programme DDR.

En plus de Beni et Butembo, de milices armées se signalent par tueries à Djugu, en Ituri et autres coins de la province où mènent des attaques contre les bases opérationnelles des Fardc. troupes loyalistes leur ont souvent infligé quelques pertes, anéantir leur capacité de nuisance.

L'on croit savoir que le nouveau président de la République aura cœur de doper le moral des troupes loyalistes déployées dans différents et les doter de moyens logistiques à même de neutraliser, avec le concours des troupes partenaires de la Monusco, ces négatives qui ont déstabilisé le plan de développement de provinces de l'Est.

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devra d'autre part, lancer réforme des services de sécurité et de la justice, l'armée et la police. Avec la fin de premiers programmes d'appuis d'assistance issus de la coopération bilatérale et multilatérale de nombreux partenaires de notre pays, cette réforme qui donner un souffle nouveau à notre système de défense, mérite d' réactivée avec des moyens importants. Car, non seulement toute requiert la synergie des compétences et expertises venant de horizons, mais aussi des moyens financiers et logistiques pour sa mise en œuvre.

C'est avec des éléments biens formés, issus de nombreux programmes formation et de recyclage à l'interne et dans des académies et de la police à l'étranger, spécialisés dans différents corps métiers aussi bien de la police que de l'armée, que l'on constituer dans les années à venir, une armée républicaine, apolitique, réellement au service de la nation, totalement dévouée la défense de notre intégrité territoriale.