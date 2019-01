Congo-Kinshasa: Affaire Lamuka - Cach - Kyungu remet les pendules à l'heure

Depuis la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre 2018 confirmant Félix Tshisekedi vainqueur, le courant passe difficilement entre c'est la guerre médiatique entre les leaders de Cap pour le Changement (CACH), la plate-forme ayant soutenu la candidature du nouveau Président de la République, et ceux du regroupement politique Lamuka, qui avait comme ticket électoral Martin Fayulu.

Arrivé dernièrement à Kinshasa pour occuper le fauteuil de président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, en sa qualité de doyen d'âge des députés nationaux issus des élections du 30 décembre 2018, Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, Coordonnateur de Lamuka dans la province du Katanga, vient de remettre les pendules à l'heure.

Dans une conférence de presse animée le samedi 26 janvier au G7, dans la commune de la Gombe, Gabriel Kyungu a déclaré que résultats du 30 décembre ont été une sanction sévère contre le sortant. Cet opposant de l'époque des 13 ex-parlementaires de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), a que «le peuple a démontré, d'une manière éclatante et sans équivoque, sa volonté d'en finir, une fois pour toutes, avec le système par tous, et qui s'est illustré dans l'arbitraire, l'impunité,l'intolérance, les violences politiques, la privatisation ressources de l'Etat pour le confort d'une minorité prédatrice, détriment du bien-être de la population...

Pour « Baba wa Katanga », il n'est pas question de se d'adversaire. C'est ainsi qu'il a appelé les alliés d'hier militent aujourd'hui dans « Lamuka » et « Cach » d'arrêter avec « querelles inutiles, qui tendent à accentuer une scission entre les acteurs d'un combat commun, une querelle qui ne qu'aux fossoyeurs de la démocratie».

Signataire de la lettre des 13 ex- parlementaires contre le régime Mobutu en 1978, ancien compagnon de lutte du regretté Tshisekedi, Kyungu a fait remarquer que l'essentiel est de focaliser sur la manière dont les leviers du changement effectivement et efficacement tenus, sous le contrôle de celles ceux qui ont la lourde responsabilité de concrétiser les urgentes et incontournables du peuple congolais, qui aspire au changement de gouvernance au sommet de l'Etat.

Il a fait savoir que Moise Katumbi, qui a la même lecture des ainsi que la même vision des faits que Félix Tshisekedi, ne s' jamais ni en ennemi ni en obstacle du nouveau Chef de l'Etat.

Pour bien d'observateurs, la dernière sortie médiatique de Kyungu.

Deux camps s'affrontent désormais à l'intérieur de ce politique ayant soutenu Martin Fayulu, un des perdants présidentielle du 30 décembre 2018.

Le camp des radicaux continue la bataille de l'exigence de la des urnes, en dépit de la confirmation de la victoire de Tshisekedi par la Cour Constitutionnelle et sa reconnaissance par communauté internationale. Tandis que celui des modérés, qui a pris acte de sa victoire, demande à tourner la page et à s'engager,

aux côtes des animateurs du nouveau pouvoir, dans le combat de construction d'un nouveau Congo, dans l'unité, la paix et tolérance.

ERIC WEMBA

Déclaration de l'Honorable Antoine-Gabriel KYUNGU WA-KUMWANZA à la presse ce samedi 26 janvier 2019, à KINSHASA (CONDENSE)

Ce qu'il convient de noter de manière irréfutable ,c'est que résultats du 30 décembre 2018 ont été une sanction sévère contre régime sortant.

Notre Peuple a démontré ,d'une manière éclatante et sans équivoque, volonté d'en finir, une fois pour toutes, avec un système décrié tous et qui s'est illustré dans: -L'arbitraire -l'impunité;

-L'intolérance; -La violence politique ; -La privatisation ressources de l'Etat pour le confort d'une minorité prédatrice , détriment du bien-être de la population; Et d'autres abus, en genres, que nous ne voulons plus revivre.

Il n'est pas question de se tromper d'adversaires !

Cessons avec ces petites querelles inutiles , qui tendent à une session artificielle entre des acteurs d'un combat commun , querelle qui ne profite qu'aux fossoyeurs de la démocratie.

Ce n'est plus le moment d'alimenter artificiellement la diversion.

L'essentiel est de se focaliser sur la manière dont les leviers changement seront, effectivement et efficacement, sous le contrôle celles et ceux qui entendent concrétiser les attentes urgentes incontournables de notre peuple: Le VRAI CHANGEMENT.

C'est le lieu pour moi de réitérer mon respect filial et à l'Eglise Catholique qui a été, notamment dans l'histoire récente notre pays, aux côtés des faibles et des opprimés face à l' et à la dictature. Nous n'encouragerons jamais l'ingratitude ni manque de respect à l'endroit de ses représentants et de son clergé.

Moïse KATUMBI CHAPWE, qui a la même lecture des choses ainsi que même vision des faits , ne s'érigera ni en ennemi ni en obstacle Félix -Antoine TSHISEKEDI.

Que l'on cherche ailleurs les ennemis de Felix- Antoine TSHISEKEDI.

Il faut qu'on évite des propos épidermiques procédant de distraction. L'heure est grave et les attentes de notre peuple immenses, c'est plus que jamais le moment de rechercher la cohésion, L'entente Et La Solidarité.