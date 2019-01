Congo-Kinshasa: Les premiers pas de Félix Tshisekedi

Après avoir prêté serment, en qualité de Président élu de la République Démocratique du Congo, le jeudi 24 avril 2019 au Palais de la Nation, sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a pris possession de son cabinet travail, dans le même site, le vendredi 25 janvier.

C'était au terme de la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange et du même rituel entre son Directeur de Cabinet, Vital Kamerhe, et celui du Chef de l'Etat sortant, Néhémie Mwilanya.

Une page de l'histoire de la République Démocratique du Congo, celle du « kabilisme », est ainsi tournée et, une autre, est en passe d'être écrite, celle de la montée au pouvoir des « forces politiques et sociales acquises au changement ».

Félix Antoine Tshisekedi a démarré son mandat avec une réunion spéciale avec le Conseil Supérieur de la Défense, au sein duquel l'on retrouve des responsables des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo), de la PNC (Police Nationale Congolaise), de l'ANR (Agence Nationale de Renseignements), de la DGM (Direction Générale de Migration), etc. On retient de cette séance de travail le nouveau Chef de l'Etat a pour souci primordial l'humanisation ces services ultra sensibles. Cela devrait notamment se traduire la fermeture de tous les amigos extrajudiciaires, le traitement dossiers judiciaires par les parquets et, le cas échéant, l'envoi prison des personnes en délicatesse avec la loi, conformément normes.

S'agissant des prisonniers politiques et d'opinions ainsi que exilés, il a réitéré sa volonté de responsabiliser le futur de la Justice pour leur recensement et leur élargissement.

Mesures conservatoires contre les ministres et mandataires publics

Comme premier signal fort de la lutte contre les antivaleurs dont nouveau Chef de l'Etat va faire son cheval de bataille, il a son Directeur de cabinet, Vital Kamerhe, d'interdire aux ministres mandataires des entreprises, établissements et services publics recrutements et mises en place ainsi que les sorties de fonds liées aux charges du personnel. Ce dispositif, on s'en doute bien,

vise à prévenir un gonflement intempestif des effectifs dans cabinets politiques, l'administration publique, les publiques, les établissements et services publics, où la pléthore largement dépassé les limites du tolérable, au point que l' des recettes administratives fiscales et autres sont aspirées par budgétivore rubrique des rémunérations.

On peut relever à ce propos que les difficultés de trésorerie connaissent l'Etat employeur ainsi que la plupart des entreprises,

établissements et services publics sont à imputer aux recrutements mises en place anarchiques des agents. Le pari de la maîtrise effectifs va être difficile à tenir dans ce pays où le chômage plus de 80 % de la population et où le fourre-tout indiqué pour les masses des sans-emploi se trouve être l'administration ainsi que les entreprises, établissements et services publics.

L'autre défaut de la cuirasse est à chercher au niveau l'ordonnancement désordonné des dépenses, au niveau tant des ministériels que de ceux des mandataires des entreprises,

établissements et services publics. C'est le lieu de l'existence des réseaux maffieux qui ont transformé les réunions comités de gestion et conseils d'administration ainsi que les à l'intérieur comme à l'étranger en fonds de commerce. Même là où agents accusent près de deux années d'arriérés de salaires comme à la SCTP (ex-Onatra), ou plus comme à la Miba et à la SNCC, mandataires se sont aménagés ce type d'activités pour se taper salaires parallèles.

Il est à espérer que la saignée va effectivement s'arrêter avec suspension des décaissements non liés aux charges du personnel.

D'aucuns suggèrent que le nouveau pouvoir initie, et le plus serait le mieux, à la fois des missions d'audit des gestionnaires de contrôle des effectifs dans tous les secteurs pourvoyeurs consommateurs des recettes de l'Etat.

L'assainissement des finances publiques s'avère capital si Tshisekedi veut obtenir des résultats dans sa volonté de mettre fin coulage des recettes publiques, qu'il avait lui-même estimé entre et 20 milliards de dollars américains par an, dans son d'investiture en tant que Chef de l'Etat. Rien qu'en fermant robinet de l'évasion des recettes, il peut amorcer la du pays sans entrainer le pays dans une nouvelle spirale l'endettement extérieur.

Dans l'ex-Zaïre comme dans le grand Congo, où nos concitoyens déjà entendu des slogans du genre « Rien ne sera plus comme avant », «

Tout va changer... tout doit changer » ou encore « Opération propres », le successeur de Joseph Kabila risque d'être jugé s'il tombe dans les travers des antivaleurs. Communiqué officiel

Le Cabinet du Président de la République Démocratique du Congo, Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSTILOMBO, porte à connaissance de tous les membres du gouvernement et des dirigeants entreprises, établissements ainsi que des services publics de l' qu'à dater de ce jour jusqu'à nouvel ordre, les recrutements et mises en place du personne! sont suspendus.

Il en est de même des engagements et liquidations des publiques autres que celles liées aux charges du personnel.

Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Exécutif.

Fait à Kinshasa, le 25 juillet 2019

Vital Kamerhe

