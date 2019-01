Tunisie: Des milliers de foyers toujours privés d'eau et d'électricité

Le courant électrique n'est pas encore revenu dans d'autres délégations comme Dahmani, Jérissa et Kalaa Khasba où un retour progressif à la normale a été annoncé par le chef du district de la Steg en espérant l'achèvement de la réparation des dégâts aujourd'hui.

La coupure d'électricité a, par ailleurs, occasionné une perturbation dans le réseau de distribution des eaux de la Sonede.

Non seulement les foyers sont plongés dans le noir mais sont également privés d'eau à cause de l'interruption de l'activité des stations de pompage, ajoutant ainsi à la souffrance d'une population vivant dans la peur et le désarroi de voir cette vague de froid se poursuivre dans les jours qui viennent. Dans les zones rurales, plusieurs pistes vicinales étaient toujours impraticables en raison de l'amoncellement de la neige sur les hauteurs ouest du pays.

Seul avantage bien mince toutefois: les chutes pluviales d'hier ont contribué à réduire l'épaisseur du manteau neigeux dans ces régions qui sont devenues on ne peut plus attractifs pour le tourisme d'appoint et de circonstance, comme à Aïn Draham où certaines unités hôtelières ont fait le plein.

Sur un autre plan, la vague de froid, accompagnée de chutes pluviales conséquentes, a fait monter le niveau de l'eau dans la plupart des cours d'eau, comme dans la vallée de la Medjerda où l'eau a atteint par endroits plus de huit mètres faisant craindre des inondations et poussant les autorités régionales à lancer des alertes à la population pour plus de prudence essentiellement à Ghardimaou, Jendouba et Boussalem, alors que le stock hydrique continue de se renforcer sensiblement dans les différents ouvrages du pays où, désormais, près de 1,4 milliard de mètres cubes d'eau sont emmagasinés.