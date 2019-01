Tunisie: Ils y ont cru

Raja : Bouamira, Fabrice, Boutaïeb, Chakir, Zakaria, Brahima, Hadded, Rekimi, Ayoub, Yajour, Bellouni

ESS: Bdiri, Kechrida, Jmel, Ben Aziza, Boughattas, Bayou, Aouadhi, Hannachi, Chikhaoui, M'Sakni (Belarbi), Laribi

Après le Wided, au tour précédent de cette compétition arabe, l'Etoile, seul représentant tunisien encore en lice dans cette coupe arabe des clubs champions, a donné la réplique à Rabat au Raja, dernier détenteur de la coupe de la CAF. Encouragés par leurs dernières victoires en ligue 1 face au ST et au CA, les Etoilés se ruèrent immédiatement dans la zone adverse. Avec Chikhaoui et Hannachi sur le couloir gauche, les protégés de Le Merre ont réussi à bloquer toutes les manœuvres marocaines, et ce, grâce au duo Aouadhi-Bayou qui a été appliqué au milieu du terrain. Les dix premières minutes furent tunisiennes grâce à un pressing haut qui a gêné énormément les locaux. Mais lentement et sûrement, les Marocains se ruèrent à l'attaque, profitant du recul inexplicable des Etoilés. La première alerte fut marocaine grâce au remuant Zakaria qui a dribblé son vis-à-vis sur le côté gauche mais sa tentative a été avortée parce qu'il a trop temporisé la balle.

Sentant que la paire Chikahoui-M'Sakni n'est pas compétitive, les joueurs du Raja avancent d'un cran pour menacer sérieusement l'arrière-garde étoilée. A la 28' une mésentente entre Hannachi et Bdiri, Ayoub a failli ouvrir le score pour son équipe. La domination locale fut assez transparente face à la passivité de Chikhaoui, M'Sakni et Hannachi, perdu sur le couloir gauche.

Encore une fois, le Raja a eu une belle occasion par Rehimi et Yajour mais le gardien étoilé Bdiri fut assez vigilant pour annihiler cette occasion.

Et c'est sur le score de 0-0 que les deux équipes ont achevé cette première mi-temps qui fut assez faible au niveau technique.

L'ESS a déçu par sa stratégie non adéquate à ses joueurs. Le Raja pour sa part fut assez dangereux mais inefficace face aux buts adverses.

Bdiri impérial

Le jeu reprend timidement de part et d'autre, question de se tester certainement après la confusion de la première mi-temps. Mais l'Etoile a été plus dangereuse avec Laribi (47' et 50'). Et à la 56', après une attaque fort percutante, Bayou déjoua l'hors-jeu pratiqué par les Marocains et Chikhaoui fut seul face au gardien marocain qui n'a pu tenir convenablement la balle, M'Sakni, à l'affût, profita de cette opportunité pour ouvrir le score.

Ce but est venu au bon moment pour les Etoilés qui furent plus dangereux et appliqués. La réaction marocaine fut assez violente et à la 68', 70' et 75', le Raja a eu deux bonnes occasions pour égaliser par Fabrice et Rehimi.

Le jeu devient équilibré et passionnant, les dernières minutes ont été assez chaudes pour la défense étoilée. Mais, les contre-attaques visiteuses ont été dangereuses, profitant d'un repli assez lent des Marocains.

Et à la 89', Belarbi, qui a remplacé M'Sakni, a aggravé le score pour l'Etoile. L'ESS a fait l'essentiel en assurant une précieuse victoire à Rabat.