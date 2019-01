Tunisie: La finance islamique sera-t-elle un moyen de régulation ?

Une feuille de route a été élaborée en vue de définir les techniques et modalités pratiques pour coordonner les efforts de placement d'émissions de sukuks. Le but étant d'exécuter le lancement de ces sukuks par le gouvernement tunisien. Les banques islamiques ambitionnent de détenir, à l'horizon 2022, pas moins de 15% des actifs bancaires contre seulement 6,5% en 2016, ce qui va permettre de soutenir l'économie tunisienne et d'attirer davantage de capitaux étrangers.

Fonds avancés aux clients

La finance islamique ne cesse de se développer dans le monde, y compris dans les banques britanniques dont certaines ont adopté ce mode avantageux de financement de projets. Conforme à la loi islamique, la finance islamique offre plusieurs avantages aux clients désireux de contracter un crédit. En effet, le taux d'intérêt n'est pas appliqué sur les prêts octroyés. En outre, un délai de remboursement étalé sur plusieurs années pouvant aller jusqu'à une vingtaine d'années est pratiqué.

Ce mode de financement favorise également l'entraide et la solidarité dans le cadre de la «Mourabaha». Les fonds pourraient être avancés à des particuliers ou à un Etat, selon certaines conditions, pour qu'ils réalisent leur projet. Il va sans dire que le projet en question ne doit pas concerner des activités prohibées par l'Islam comme la fabrication, la distribution et la commercialisation du vin, la création des casinos et des maisons de jeux, le tiercé et toute activité de pronostic ou d'alcool.

A noter que le marché de la finance islamique dans le monde représente pas moins de 2 millions de dollars en croissance annuelle de 16 à 20%. Aussi, 40% des transactions sont accaparés par les pays du Golfe où les banques islamiques sont installées en grand nombre. En effet, 500 banques islamiques et 300 guichets de services islamiques relevant des banques traditionnelles sont opérationnels actuellement. Présente dans 60 pays, la finance islamique a trouvé un écho favorable auprès des clients. D'ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) suit de près son évolution et son conseil d'administration a procédé, en février 2017, à son premier examen de la banque islamique avant d'adopter une série de propositions relatives au rôle que ce bailleur de fonds international pourrait jouer dans ce mode de financement.

Les 54 normes gérant les banques islamiques selon «la Chariaa» (loi islamique) ont été traduits en français pour les institutions financières islamiques ou celles qui adoptent ce mode de financement, et ce, depuis septembre 2007. En plus de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie qui ont adopté le financement islamique, l'Europe est également intéressée par ce mode puisqu'en France, à titre d'exemple, les réseaux de courtiers ont poursuivi leur croissance avec l'ouverture de nouvelles agences pour «Noorassur», premier réseau de France en épargne et «assurance islamique» qui ont adopté ce modèle. L'Espagne et la Norvège ont a adopté aussi le même exemple dans certaines institutions financières. Des pays africains, comme le Kenya, n'ont trouvé aucun inconvénient pour introduire la finance islamique dans leurs institutions.

La Banque Zitouna offre parmi ses services et produits la «Mourabaha» qui consiste, concrètement, en un contrat incluant l'acquisition et la vente d'un bien au prix de revient majoré d'une marge bénéficiaire connue et convenue entre la banque et le client. La Banque Zitouna achète ledit bien qu'elle revend à son client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties. Cette marge bénéficiaire peut consister en un montant fixe ou en un pourcentage du coût d'acquisition initial du bien en question.

La «Mourabaha», un mode de financement proposé par la banque Zitouna, s'adresse aux particuliers et aux chefs d'entreprise. Il concerne les secteurs de l'immobilier, des véhicules de tourisme, utilitaires et industriels, des besoins d'exploitation des stocks, des matières premières et des produits intermédiaires ainsi que les équipements à usage professionnel ou privé. Conformément à la Chariaa, l'objet du contrat doit être licite alors que l'achat et la vente doivent être réels et non fictifs. Le prix de revient, la marge bénéficiaire de la banque et les délais de paiement doivent, de leur côté, être connus préalablement, fixés et acceptés par les deux parties.

D'autres produits, aussi avantageux que la «Mourabaha», sont proposés aux clients à la recherche d'un financement pour leurs besoins particuliers ou leurs projets à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la loi islamique. Ce mode de financement a des perspectives prometteuses au cours des prochaines années et il est prévu qu'il se consolide et se propage dans toutes les institutions de financement, vu ses impacts positifs sur les revenus de la banque et sur les clients.