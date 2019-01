Tunisie: Coupés de la réalité

L'idée de faire bénéficier ces clubs d'un actionnariat public et privé se fait de plus en plus pressante.

Notamment par le biais d'une loi qui devrait permettre aux clubs professionnels de pouvoir mieux gérer l'apparition et le développement d'enjeux financiers devenus déterminants, de favoriser une meilleure place à l'économique et de se rapprocher du modèle d'entreprise, avec toutefois les spécificités sportives que tout cela exige.

Mais au-delà de l'aspect juridique, économique et financier, la pédagogie et le populisme semblent aujourd'hui passer avant l'exemplarité. L'effet d'annonce pour masquer une série d'échecs. Le football tunisien se serait ainsi installé sur une montagne de dérives. Des dérives trop risquées car soutenues par des responsables en mal de discernement, d'imagination, d'initiatives et surtout de compétences. D'ailleurs, rares sont ceux qui s'y retrouvent. Car plus personne n'est convaincu des choix des uns et des autres. L'impact est négligeable et les rôles sonnent faux. Pas dans le ton, pas dans le match, pas dans la compétition. Pas bien dans leur peau aussi. Et trop tournés vers la médiocrité. Le pire est que les différentes parties prenantes ont vraiment le sentiment d'avoir raison. Leur appréciation de la situation leur paraît juste. Mais, le problème est qu'elles croient être seules à avoir raison.

Depuis quelque temps, l'on ne cessait d'insister sur la nécessité de tirer les enseignements des dérives avant qu'il ne soit trop tard. On doit admettre que le football tunisien ne peut plus être laissé entre les mains de quelques personnes. Que ce soit sur le plan de la fiabilité sportive, ou de l'ordre structurel. On se rend compte aujourd'hui qu'il est tombé si bas et qu'on n'a rien fait pour y remédier. La responsabilité de toutes les parties est totalement engagée dans la mesure où plus personne ne semble s'inquiéter de ce qui se passe dans presque tous les stades. Personne ne semble aussi s'inquiéter des débordements qui ont plus que jamais atteint une situation de non-retour.

La discipline et le fair play ne font pas partie des priorités absolues des principaux acteurs sportifs. Tout cela dépasse largement le débat autour de l'idée que l'on se fait d'un match, d'un résultat, d'un titre.

Aujourd'hui, l'espoir fait place au doute et la discipline et le sens de la responsabilité sont en voie de congélation.

Le football tunisien tourne le dos à la vie sportive. Les standards et les règles communément respectés sont bafoués. Il s'est avéré que se partager la médiocrité, c'est ce qu'on aime le plus dans le monde «merveilleux» de ces pseudo-responsables.

Cela personne ne semble aujourd'hui l'ignorer, car sur les défaillances et le gâchis d'un football miné par un vide existentiel, se profilent depuis longtemps les dessous d'un avenir pas tout à fait rassurant. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons d'un vrai malaise et d'une profonde interrogation sur un milieu qui ne travaille plus suffisamment ses fondamentaux. Que ce soit sur le plan purement sportif ou d'ordre organisationnel et structurel, il cumule les mêmes défaillances et les mêmes dérives.

Ceux qui prétendent veiller aujourd'hui sur la marche du football donnent l'impression d'être coupés de la réalité. Ils sont cependant quelques centaines à poser problème. Doit-on punir les mille autres? Si on n'est pas capable de régler un problème concernant un si petit nombre de personnes, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.