Tunisie: Les bovins très prisés !

La tonne de cette nourriture destinée aux bovins est passée de 600 dinars, il y a à peine deux ans, à 880 dinars actuellement selon un agriculteur chevronné.

Quant à la tonne de «foul masri», elle a atteint le prix de 1.000 dinars carrément suivant notre source. Dans de telles conditions, l'opération d'engraissement d'un veau de 300 à 700 kg coûte excessivement cher, notamment pour les petits éleveurs qui ne trouvent pas mieux que de se séparer de leurs «biens» à leur corps défendant. Et s'ils n'agissaient pas de la sorte, ils vendraient à perte...

Une telle situation profite à une certaine catégorie de personnes bien organisées, aux intérêts communs qui s'approprient donc la «marchandise» pour l'expédier au-delà de nos frontières, nous dit-on, et l'écouler à un prix encore plus élevé. Nos amis algériens et libyens sont preneurs à tout prix d'après un éleveur de têtes bovines. Tout cela n'est un secret pour personne. «C'est toute une chaîne d'affairistes qui sont impliqués dans l'opération du passage illégal des produits tunisiens vers les pays frontaliers», suivant notre interlocuteur.

On comprend mieux pourquoi la viande et les produits dérivés comme le beurre, le lait, etc., se font parfois rares ou voient leurs prix flamber. C'est une question d'offre et de demande ! Le prix du kg de viande sans os variait, il y a moins d'un an, entre 22 et 24 dinars alors qu'aujourd'hui il a atteint les 28 dinars. Le consommateur n'en peut plus ! Il est plus qu'urgent pour l'Etat d'intervenir d'une manière efficace afin de régulariser le marché. On attend de nos gouvernants une volonté politique accrue afin de sauver les secteurs économiques. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra faire un petit pas en avant dans l'éradication du mal qui ronge la Tunisie.