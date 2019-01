Maroc: Ligue 1-SM Caen / Fajr « Il ne va falloir rien lâcher »

Ce dimanche, le Stade malherbe de Caen et Fayçal Fajr ont chuté 2-0 sur la pelouse de Montpellier à l'occasion de la 22ème journée de Ligue. Désormais 17ème de Ligue 1, Caen compte le même nombre de points (18) qu'Amiens, premier relégable.

Mais pour Fajr, le capitaine de l'équipe, il va falloir tenir jusqu'au bout pour éviter la descente.

« Je ne vais pas dire qu'ils étaient plus forts. On a fait une bonne première période, on a eu l'occasion pour marquer ce but, eux aussi bien sûr. Dans notre situation, prendre un point c'était bien. Mais après la pause, c'est un peu comme le début de la saison, ça se joue sur des détails. Comme je l'ai dit depuis le début de la saison, il ne va falloir rien lâcher. C'est le football, il faut continuer et on va le faire », a assuré le Marocain dans des propos relayés par Maxifoot.