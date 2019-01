Soudan: Kibir loue le rôle des FAS dans la Stabilité

- Le Vice-président de la République, le Dr Osman Mohamed Youssef Kibir, a félicité les Forces Armées Soudanaises (FAS) pour leurs réalisations dans la Patrie, soulignant le Ferme Engagement de l'Etat à continuer de soutenir les Programmes de Formation et de Développement des FAS et des autres Organes Réguliers pour qu'elles puissent jouer leur rôle dans la Stabile du pays et du citoyen.

Lors de sa visite à la Localité de Méroui, il s'est rendu Dimanche à la 19e Division d'Infanterie accompagné d'une délégation de Ministres en présence du Wali de l'Etat d'Ashmaliya, Yasser Youssef et d'autres responsables et du Commandant de la 19e Brigade d'Infanterie, des officiers et des soldats de la 19e Division Kibir a souligné que l'Etat progresse dans la solution de la crise économique, notant que l'abondance d'argent et de carburant sera décisive au cours des prochains jours.

De son côté, le Commandant de la 19e Division d'Infanterie a salué la visite du Vice-président de la République, soulignant qu'elle constituait un Motif Important pour poursuivre la Préparation et l'Amélioration, et confirmé que la 19e Division d'Infanterie est disposée à étendre et à assurer la Direction Stratégique du Nord et a passé en revue le rôle des FAS dans la participation dans la Tempête de Décision pour restaurer la légitimité à Yémen.