Soudan: Achèvement des préparatifs pour le lancement du Khartoum Expo

La société soudanaise pour les zones et les marchés libres (SAF) a achevé toutes les préparations pour le lancement de la Foire Internationale de Khartoum à sa 36e session demain (lundi) avec la participation d'un certain nombre de pays, de sociétés locales et internationales et de l'Union Européen (UE) pour la première fois.

«La société a fait une grands efforts pour répondre aux besoins des participants des entreprises locales et internationales en organisant des forums économiques, sociaux et culturel au cours des activités accompagnent de l'expo», a déclaré Youssef Mohamed Karrar, directeur général de (SAF).

Youssef a révélé sur l'organisation de séminaires économiques dans lesquels un certain nombre de papiers ont présenté concernant l'avenir des exportations soudanaises, les paiements électroniques, l'activité des zones franches en plus de la création de soirées culturelles et artistiques.