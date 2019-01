Ile Maurice: Drogue synthétique - Un trentenaire filmé en pleine crise...

Sur les images de la vidéo, on voit un jeune homme, tantôt titubant et se faufilant au milieu de la route principale de Vingt-Pieds à Péreybère, tantôt affalé sur le chemin, ayant perdu connaissance...

On aurait pu croire à une parodie de Forrest-Gump. Souvenez-vous de Tom Hanks, qui courait sans but. Mais la réalité est tout autre. Cette scène qu'a filmée ce chauffeur de camion, habitant Cap-Malheureux, mercredi 23 janvier, reflète une bien triste réalité. Et dépeint encore une fois, si besoin est, les ravages provoqués par la drogue synthétique. La vidéo comptabilisait, à hier, 15 000 vues.

«Il était bizarre. Je me suis arrêté. Mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'il était sous l'influence de la drogue synthétique, puisque mon cousin en est une victime.»

L'internaute ayant posté la vidéo a même reçu des menaces à peine voilées, et a préféré garder l'anonymat. Il raconte qu'en ce mercredi, comme c'est souvent le cas, il a pris la route en direction de Grand-Baie quand il a aperçu le jeune homme. «Il était bizarre. Je me suis arrêté. Mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'il était sous l'influence de la drogue synthétique, puisque mon cousin en est une victime.»

En bon Samaritain, il a tenté de porter secours à la victime. «J'ai voulu le mettre en sécurité pour qu'un véhicule ne le renverse pas, mais il ne comprenait rien. En le plaçant sous un arbre, il a commencé à écumer. J'ai versé un peu d'eau sur sa tête.» Dans la vidéo, on voit l'homme, âgé d'une trentaine d'années, visiblement mal en point. Assis à même le sol, il gesticule tout en donnant l'impression d'être en transe. Avant de sombrer dans un état semi-comateux.

Entre-temps, le chauffeur du camion sollicite l'aide de la police pour l'emmener à l'hôpital. Au téléphone, ajoute-t-il, un policier lui a fait comprendre qu'une équipe ferait le nécessaire. L'homme, en attendant, ronfle profondément. «Il y avait un ami qui travaille sur une propriété qui est venu me soutenir. Je lui ai dit que j'avais prévenu la police.»

Il faut croire que le mot «police» a sorti l'homme en question de son sommeil. Il s'est alors mis débout en tâtonnant pour ensuite mettre la main à la poche, témoigne l'habitant de Cap-Malheureux. «Il en a retiré des morceaux de feuilles d'aluminium qu'il a serrées dans sa main pour ensuite courir en direction d'un terrain boisé. J'ai essayé de le retenir, en vain... »

Venir en aide à cet homme était important, souligne le chauffeur. «Je ne veux pas que d'autres personnes tombent dans la drogue. À cause de mon cousin, j'ai vu ma tante et mon oncle pleurer.» Pourquoi, alors, avoir posté la vidéo sur Facebook ? Pour faire le buzz ? «J'espérais que quelqu'un allait le reconnaître et lui venir en aide.»