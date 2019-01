Soudan: Kibir affirme la détermination à l'amélioration des conditions de la vie des citoyens

Dongo — Le vice-président de la République, Osman Mohamad Youssef Kibir a renouvelé la détermination du gouvernement à sortir de la crise économique et améliorer les conditions de la vie des citoyens.

S'adressant ce dimanche à Dongola à l'ouverture des travaux du conseil législatif de l'Etat de Chamaliya, Kibir a souligné que les étapes de sortir de la crise ont déjà commencé, appelant à s'engager aux recommandations du dialogue national et à accorder l'attention à la mise en œuvre du budget général et des plans du programme.

Il a demandé d'accélérer les pas pour la réforme économique et administrative et l'intérêt de la patrie et pour soutenir le consensus national et accorder l'attention aux programmes de la solidarité et régler des arriérés et des droits des employés dans l'État.

Kibir a indiqué la nécessité de renforcer le consensus politique et de prêter attention à la vie des citoyens, soulignant le développement considérable des relations extérieures du Soudan, en particulier après que le Soudan eut montré sa coopération internationale pour réduire le phénomène de la traite des êtres humains, lutter contre la drogue et l'immigration clandestine.