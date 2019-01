Cameroun: Finances - Plus de rigueur et d'objectivité en 2019

Cap fixé vendredi dernier au cours de la cérémonie de présentation des vœux au ministre Louis Paul Motaze, et au ministre délégué, Yaouba Abdoulaye.

D'après le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, les prévisions budgétaires qui ont été faites pour 2019 l'ont été sur la base d'un baril de pétrole à 65 dollars. En ce moment, il serait redescendu à 50 dollars. « Ceci veut dire que nous entamons l'année 2019 avec des soucis. Et les bailleurs de fonds nous attendent parce qu'ils veulent que nous réalisions les objectifs de recettes tels qu'énoncés dans la loi de finances. Vous comprenez que dans ces conditions-là, si des efforts particuliers ne sont pas faits, nous risquons d'être hors des rails.

Ceci va nécessiter un gros travail d'explications aux autres membres du gouvernement afin qu'ils comprennent pourquoi nous allons être obligés de prendre des mesures inhabituelles », a alors indiqué Louis Paul Motaze. C'est aussi en 2019 que le programme économique et financier avec le FMI va s'achever. Il faudra donc plus que jamais être « directif. Nous devons rappeler aux autres administrations que compte tenu des contraintes du programme, les budgets doivent être exécutés de manière optimale, en mettant l'accent sur ce qui est prioritaire. Le nouveau régime financier de l'Etat devrait nous aider dans ce sens», a-t-il ajouté. Ce n'est qu'ainsi que la dépense publique sera améliorée et les conventions bien exécutées.

La régulation budgétaire devra également être de mise cette année. Les contrôleurs financiers sont donc appelés à être aux côtés des ordonnateurs pour des résultats plus efficients. « En période d'exécution budgétaire, je pense qu'on peut réduire la pression sur la direction générale du Trésor. Pour ce faire, il faudrait réfléchir et voir dans quelle mesure réguler les dépenses. Car la deuxième revue a failli être un échec à cause d'un seul critère, les interventions directes. On avait dépassé le plafond d'un milliard.

Je souhaite par ailleurs qu'il y ait une plus grande synergie entre la direction générale du Budget et celle du Trésor », a conclu le Minfi. La cérémonie de présentation des vœux qui s'est déroulée vendredi dernier au Palais des congrès de Yaoundé a connu plusieurs articulations dont le discours du secrétaire général qui a fait le bilan de l'année 2018 dans ce département. Dans le cadre de cette cérémonie aussi, le personnel méritant a reçu des distinctions honorifiques. La phase d'échanges des vœux pour une année 2019 pleine de résultats positifs, est venue clôturer la cérémonie.