Soudan: UNESCO - Projet pour l'alphabétisation scientifique des femmes dans le Nord-Darfour

Le Wali par intérim de l'Etat du Nord-Darfour, Marwan Al-Tijani s'est informé sur le projet d'alphabétisation scientifique et technologique intégré pour les femmes, que la Chaire de l'UNESCO et ses partenaires veulent de mettre en œuvre dans un certain nombre de localités de l'État.

C'était lors qu'il a rencontré, lundi dans la salle du Secrétariat du gouvernement à Al-Fashir, le directeur de la Chaire de l'UNESCO pour les femmes, Prof. Al-Shifa Abdul Qader Hassan en présence d'un certain nombre des ministres et de dirigeantes de femmes au Conseil législatif.

Prof. Al-Shifa a affirmé que le projet cible les localités de Kutum, Al-Koma, Dar Al-Salaam et Sarraf Omra, notant que le projet permettra aux femmes d'autonomiser scientifiquement et économiquement et accroître leur efficacité par les enseignant les compétences qui les aident à augmenter les revenus visant d'assurer la sécurité alimentaire des familles.

Pour sa part, le Wali adjoint a souligné l'intérêt du gouvernement de l'État à renforcer les capacités des femmes et l'autonomisation économique afin de tirer parti des possibilités disponibles de l'État, saluant le rôle de l'UNISCO dans le renforcement des capacités de sociétés afin de réaliser les objectives de développement durable.