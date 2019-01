Soudan: Le président de la République rencontre le chef d'état-major jordanien

- Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bashir, commandant en chef des forces armées, a rencontré jeudi le chef d'état-major jordanien, le Lt-Gen Mahmoud Farhat.

Le chef de l'état-major interarmées Lt-Gen Kamal Abdul-Marouf a déclaré dans un communiqué de presse publié après la réunion que le président de la République, commandant suprême des forces armées, avait préconisé une coopération accrue entre les deux pays dans le domaine militaire non limité afin de servir de modèle à l'action commune des pays arabes. Il a noté que les discussions entre les deux pays étaient fructueuses, sérieuses et constructives, et ont abouti à des accords et à la signature du procès-verbal. Le chef de l'état-major interarmées a souligné la volonté des deux pays de développer des perspectives de coopération dans les domaines de sécurité et de renseignement, la formation, du maintien de la paix, la fabrication militaire, la coopération médicale, des investissements et des services.

Lt-Gen Kamal déclaré :"Les complexités entourant la région de la mer Rouge nécessitent une coopération afin de fournir un modèle pour une action arabe commune", tout en ajoutant que "Des projets communs seront mis en place entre les deux parties au cours de la prochaine phase et la formation suscitera un plus grand intérêt."

Lt-Gen Farhat a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion que les directives du président de la République, le maréchal Al-Bashir, visant à développer les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines et la lutte contre le terrorisme, sont applicable.