Soudan: Mamoun - Procédures judiciaires à travers l'Interpol pour poursuivre les instigateurs

Khartoum — Le ministre d'État à l'Information, la Communication et la Technologie de l'information, Mamoun Hassan Ibrahim, a révélé que les autorités compétentes de l'État avaient commencé à prendre des mesures concrètes par l'intermédiaire d'Interpol et des autorités locales pour poursuivre en justice les instigateurs, les éditeurs d'informations et de fausses nouvelles sur la situation au Soudan.

S'adressant ce jeudi aux directeurs des chaines satellites et des radios privées au Soudan, Mamoun a réaffirmé que son ministère joue son rôle pour informer le public sur la situation actuelle et les évènements en cours partout le pays.

Il a souligné que toute attention médiatique préjudiciable à la sécurité et aux intérêts du pays et conduisant au chaos est rejetée, et déclare à cet égard que l'Etat fait son travail de manière professionnelle en appliquant le contrôle des lois, en particulier la loi contre la cybercriminalité.

Le ministre a exprimé l'appréciation de l'Etat aux hommes de medias et de presse au pays en tant que partenaires de la préoccupation du pays, soulignant, a cet égard, l'intérêt de l'Etat de la mise en œuvre des recommandations du dialogue.

Les dirigeants des chaînes nationales de télévision et des radiodiffuseurs ont, pour leur part, appelé lors de leur intervention à fournir des informations en un lieu et à un moment appropriés pour faire face aux événements, en insistant sur les préoccupations nationales, en renforçant les valeurs soudanaises et les efforts déployés pour atteindre les objectifs visés. des aspirations des citoyens.