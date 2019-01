Soudan: Investissement saoudien dans les mécanismes d'irrigation centraux à Al-Jazeera

Madani, 27 Jan. 2O19 (SUNA)- Le ministre de la production et des ressources économiques de l'État d'Al-Jazeera, Al-Hindi Al-Rayah Al-Nour s'est réuni, samedi avec la délégation saoudienne de la société agricole Al-Rashedi, dirigée par Ahmed Al-Budaiya, directeur général de la société.

La réunion a porté sur les moyens d'investir dans le secteur de la fabrication de matériel d'irrigation dans l'État.

Le ministre a souligné l'intérêt du gouvernement de l'État à augmenter les taux de production en développant le secteur agricole et la volonté de l'État de permettre à l'entreprise d'investir par le biais l'associations de la production agricole, et a donné des directifs d'élaborer une vision intégrée comprenant des spécifications de mécanismes et de prix.

Par ailleurs, le ministre a participé aux activités du séminaire sur les systèmes d'irrigation alternatifs organisé par le département du transfert et des technologiques du Ministère, qui a ciblé 50 chercheurs de l'autorité Al-Rahad agricole, l'Université d'Al-Jazeera et l'autorité de recherche agricole et des agriculteurs.

Le ministre a exprimé sa salué la participation de scientistes dans les domaines de l'agriculture et de l'irrigation, affirmant que le projet d'irrigation alternatif pourrait modifier considérablement la production agricole de l'État, confirmant l'engagement du ministère à surmonter tous les obstacles à l'irrigation dans l'État.