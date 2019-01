Algérie: Coopération Algérie-Tunisie - D'"Importantes avancées" dans les TIC et la poste

Alger — La coopération entre l'Algérie et la Tunisie a enregistré d'"importantes avancées" dans les domaines de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, a indiqué dimanche à Alger la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.

"Nous avons discuté du travail déjà accompli par l'Algérie et la Tunisie et apprécié les importantes avancées enregistrées en matière de coopération dans le domaine de la Poste et des TIC", a déclaré Mme Faraoun lors d'un point de presse conjoint avec son homologue tunisien, Anouar Maarouf, à l'issue des travaux de la 3ème session du Comité technique mixte algéro-tunisien pour la coopération dans les domaines de la Poste et des TIC.

Parmi ces avancées figurent notamment "la réalisation de centres d'échange postaux au niveau des frontières des deux pays", a-t-elle relevé, considérant ce volet comme étant une "priorité" pour l'Algérie et la Tunisie.

"L'autre axe important discuté avec la partie tunisienne est celui relatif au réseau satellitaire. Nous allons œuvrer pour que la Tunisie bénéficie du satellite de télécommunications algérien Alcomsat-1", a-t-elle ajouté.

La ministre a indiqué avoir abordé avec la partie tunisienne la coopération dans le domaine des réseaux de câbles en fibre optique sous-marins, estimant qu'un rapprochement des deux infrastructures "permettra de réduire les coûts de connexion de l'Afrique avec le reste du monde".

De son côté, le ministre tunisien a indiqué que la 3ème session du Comité technique mixte algéro-tunisien a été l'occasion "d'échanger autour de sujets qui concernent les deux pays, des perspectives de coopération et de leurs positions sur des sujets internationaux".

"Cette session est venue renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays notamment les relations stratégiques dans le domaine de la poste et de l'économie numérique", a-t-il ajouté.

M. Maarouf a plaidé en faveur d'un renforcement de la coopération bilatérale notamment en matière technologique et de l'utilisation mutuelle des infrastructures dédiées à la fibre optique dont disposent les deux pays.

"Nous nous sommes mis d'accords pour que l'Algérie et la Tunisie bénéficient de leurs infrastructures respectives, en ce qui concerne les réseaux en fibre optique", a-t-il dit.

Il a relevé que la Tunisie "bénéficiera" des réseaux en fibre optiques algériens, notamment des projets de réalisation d'un réseau en fibre optique transsaharien (reliant l'Algérie à l'Afrique) et d'un autre réseau en fibre optique sous-marin reliant l'Algérie à l'Europe, tandis que "l'Algérie va bénéficier notamment du réseau Internet déployé en Tunisie", a-t-il ajouté.

Le ministre tunisien a indiqué que cette rencontre a été l'occasion de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de l'accord conclu entre les

deux pays et le suivi des recommandations issues de la 2ème session de ce comité qui s'est tenu le 13 et 14 mars 2016 à Tunis.

Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour de cette session notamment la coopération dans le domaine postal, les technopoles, la gestion des fréquences dans les zones frontalières, les infrastructures et services de télécommunication, ainsi que le développement de l'économie numérique.

La 3ème session du Comité technique mixte algéro-tunisien pour la coopération dans le domaine de la Poste et des TIC s'inscrit conformément aux recommandations de la 21ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, tenue à Tunis le 9 mars 2017.