Gabon: Woleu-Ntem - L'association « G25 », se mobilise pour la reprise des cours au Lycée public Moïse Nkoghe Mvé de Mitzic

L'association Gabon 2025, lance une chaine de solidarité pour recueillir des dons en numéraire et en nature, afin de rouvrir le Lycée Moise Nkoghe Mvé, dont la direction a été victime d'un grave incendie en ce début d'année 2019.

Les apprenants et les membres de l'administration du lycée Moïse Nkoghé Mvé de Mtzic , sont en inactivité depuis quelques jours. Et pour cause, un incendie qui a réduit en un amas de ruines le bâtiment qui abrite l'administration de cet établissement.

Pour faire face à ce problème, l'association Gabon 2025, qui a auparavant posé des actions sociales dans cette région, lance une chaine de solidarité pour permettre aux enfants de reprendre le chemin des cours. La chaine de solidarité, qui a été lancée le week-end dernier vise à recueillir et acheter du matériel utile au fonctionnement de l'établissement : une pondeuse, un photocopieur multifonctions, dix ordinateurs plus accessoires, cinq imprimantes lasers, quatre boxs wi-fi Gabon Télécom, rames de papiers et boites de craies et du matériel de géométrie.

L'association G25 compte sur l'implication des filles et fils de Mitzic, ainsi que sur celle de tous les Gabonais pour mener à bien cette initiative. A cet effet, un numéro de téléphone est mis à la disposition de tous : 07.01.01.27. C'est le week-end du 02 au 03 février prochain que ce mouvement associatif se rendra à Mitzic, pour offrir le matériel recueilli au responsable du lycée Moïse Nkoghé Mvé. Cette action qui permettra aux enfants de reprendre les cours est la première étape de la chaine de solidarité dénommée « Ensemble pour le lycée public Moïse Nkoghe Mvé », qui sera suivie d'une deuxième étape dans les tous prochains mois pour reconstruire le bâtiment de la direction qui a été ravagée totalement par le feu.