Afrique Centrale: Grands Lacs - Guterres salue les "services distingués" de son envoyé spécial sortant, Said Djinnit

New York — Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a rendu hommage à son envoyé spécial sortant, l'algérien Said Djinnit, pour ses services "distingués" au cours des onze dernière années, en Afrique de l'Ouest et dans la région des Grands Lacs, affirmant que l'émissaire onusien a relevé des défis "complexes" en matière de paix et de sécurité sur le continent africain.

S'exprimant à l'occasion de la nomination de l'ambassadeur chinois, Huang Xia, au poste du nouvel envoyé spécial des Nations unies pour la région des Grands Lacs, qui prendra ses fonctions le 1er avril 2019, succédant au diplomate, Said Djinnit, le chef de l'ONU a réitéré sa "profonde gratitude" à son envoyé spécial sortant, pour ses services "distingués" au cours des onze dernières années, respectivement en Afrique de l'Ouest et dans la région des Grands Lacs, a indiqué un communiqué de l'organisation onusienne.

"Au cours de cette période, l'ambassadeur Said Djinnit a travaillé en étroite collaboration avec l'Union africaine (UA), ainsi qu'avec les organisations et mécanismes régionaux, afin de relever les défis complexes en matière de paix et de sécurité sur le continent", a souligné M. Guterres.

Le secrétaire général de l'ONU s'est félicité également des efforts déployés par M. Djinnit pour faire progresser la mise en œuvre de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région des Grands Lacs.

Diplomate chevronné investi de confiance, au cœur de règlement de nombreux conflits

Depuis sa désignation en juillet 2014 à la tête de la mission, Said Djinnit, en diplomate chevronné investi de confiance des parties au conflits, avait pris des mesures concrètes pour réaliser les dispositions de l'Accord-cadre signé à Addis-Abeba le 24 février 2013.

Cet accord facilité par l'ONU et l'Union africaine (UA) en vue de stabiliser la RDC et la région est connu sous le nom d'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région ou d'Accord-cadre, initialement signé par les dirigeants de 11 pays de la région, (Afrique du Sud, Angola, Burundi, Ouganda, République centrafricaine, République du Congo, RDC, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie). Le Kenya et le Soudan ont également rejoint l'accord le 31 janvier 2014.

Le bureau de l'émissaire pour les Grands Lacs est situé à Nairobi au Kenya. A ce titre, M. Djinnit a mené activement le dialogue politique de haut niveau avec les dirigeants de la région et les organisations régionales pour renforcer la confiance et la coopération, remédiant à la situation politique et sécuritaire, qualifié de "complexe" qui régnait en RDC, et à la crise politique qui sévissait au Burundi.

Il a, aussi, réussi à désamorcer les tensions entre les autres pays de la région et a initié des mesures, qui sont actuellement prises en compte, pour faire face aux menaces que continuent de poser les groupes armés dans l'est de la RDC.

En novembre 2016, sous la direction de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et avec l'appui du Bureau de l'Envoyé spécial de l'ONU, un réseau de coopération judiciaire de la région des Grands Lacs avait été mis en place ayant pour mandat de lutter contre l'impunité et de faire respecter les droits de l'homme.

D'autres initiatives ont été mises en œuvre, en outre, sous la direction de M. Djinnit, notamment pour promouvoir la coopération économique et le développement, à travers l'organisation d'une conférence sur l'investissement du secteur privé à Kinshasa (RDC) les 24 et 25 février 2016, durant laquelle plusieurs dirigeants de la région et experts du secteur privé du monde entier ont examiné les possibilités d'investissement dans la région des Grands Lacs.

Auparavant, M. Djinnit (64 ans) avait occupé plusieurs hautes fonctions internationales et joué à plusieurs

reprises le rôle principal pour le règlement de nombreux conflits, notamment aux Comores, République de Guinée, Côte d'ivoire, Sierra Leone, Burundi, Soudan, Mauritanie, Mali et en RD Congo.

Le diplomate algérien avait occupé le poste de secrétaire général de l'ex Organisation de l'unité africaine (OUA, devenue Union africaine +UA+) et de Commissaire de l'UA pour la paix et la sécurité (CPS) entre juillet 2003 et avril 2008, avant d'occuper le poste de Représentant spécial du secrétaire général de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) de 2008 à 2014.

Said Djinnit, qui parle couramment l'arabe, le français et l'anglais, a, également, été le Représentant de haut rang du secrétaire général de l'Onu auprès du Nigéria en appui aux efforts contre le groupe terroriste Boko Haram.