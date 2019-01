Algérie: Peste des petits ruminants - Plus de 2 milliards DA d'indemnisations en un mois

Ouargla — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a accordé, depuis le début du mois de janvier en cours, un volume d'indemnisations de plus de deux (2) milliards DA aux éleveurs assurés et ayant subi des pertes engendrées par la peste des petits ruminants, a signalé, dimanche à Ouargla, son Directeur général.

Intervenant lors d'une rencontre de sensibilisation en présence d'agriculteurs et d'éleveurs de la wilaya déléguée de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla), M. Cherif Benhabiles a indiqué que l'opération d'indemnisation s'effectue "de manière rapide", rappelant que la CNMA avait procédé l'année dernière au remboursement de plus de sept (7) milliards DA aux agriculteurs et éleveurs sinistrés du fait de catastrophes naturelles et de certaines zoonoses.

Le DG de la CNMA a indiqué que l'affiliation à la caisse reste "timide" à l'échelle nationale, avant d'appeler les agriculteurs et les éleveurs à faire confiance en cette structure et à y adhérer avec force, sachant, dit-il, que la CNMA s'emploie à se rapprocher d'eux et de mettre à leur disposition des services à travers son déploiement dans les différentes régions du pays.

S'agissant des préoccupations soulevées par les agriculteurs de la région d'Oued-Righ, M. Benhabiles a rassuré en signalant que la Caisse se penche actuellement, en coordination avec l'institut technique d'agronomie saharienne (ITAS), à l'élaboration d'un nouveau projet d'assurances contre les pertes engendrées par la détérioration de la production de dattes, signalant que le projet en question englobera également certaines maladies du palmier.

Le DG de la CNMA a procédé, lors de sa visite dans la wilaya déléguée de Touggourt en compagnie des autorités locales, à l'inauguration, au niveau des communes de Touggourt et Nezla, de deux bureaux locaux relevant de la Caisse.