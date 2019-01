Algérie: Bordj Bou Arreridj - Détection de 40 foyers de fièvre aphteuse

Bordj Bou Arreridj — Pas moins de 40 foyers de fièvre aphteuse ont été détectés à travers la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès du président de la chambre agricole locale, Mourad Ibrahim.

Ces foyers ont été relevés dans 16 communes de cette wilaya, El Hamadia El Ach, Heraza, Bendouaud, Khalil, Ain Taghrout, entre autres, a précisé à l'APS M. Ibrahim soulignant que plus de 400 têtes ont été décimées par cette maladie.

Il a dans ce contexte indiqué que ce bilan pourrait encore s'aggraver ces jours-ci en raison des récentes intempéries et du "mutisme" des éleveurs sur leurs pertes.

M.Ibrahim a par ailleurs souligné "qu'aucun cas de peste des petits ruminants n'a été enregistré jusqu'ici".

Les services de l'inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles ont quant à eux, initié plusieurs campagnes de sensibilisation et de controles des exploitations agricoles et des étables à travers toute la wilaya, alors que les marchés à bestiaux sont actuellement fermés et que le transport du cheptel est soumis à l'autorisation préalable des services vétérinaires et ce en application des mesures prises pour la protection du cheptel contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse et contenir la propagation ces deux épizooties, a-t-on ajouté.

Il est à noter que près de 13000 tetes ovines et bovines ont été vaccinées ( vaccination faite sur deux étapes en mars et octobre ) l'an dernier dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui recense 19 000 bovins et 35 000 ovins.