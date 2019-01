Algérie: Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Alger — Un terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011, s'est rendu samedi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée Nationale Populaire, un terroriste s'est rendu, hier 26 janvier 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région Militaire. Il s'agit du dénommé "Ben Taleb Ferrah", dit "El-Chaanbi", qui avait rallié les groupes terroristes en 2011. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni", a-t-on précisé de même source.

"Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Tamanrasset en 6ème Région Militaire, une cache d'armes et de munition contenant, un (1) canon antichars de calibre 82 mm, un (1) missile de type GRAD BM-21 de calibre 122 mm, une (1) mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre 14.5 mm, (8) obus de mortiers de calibre 82 mm, (6) grenades, ainsi que deux (2) caisses, deux (2) chaines de munitions et (600) balles de calibres 14.5 mm", a-t-on ajouté.

"Ces opérations menées sur le terrain viennent renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les Forces de l'Armée Nationale Populaire, et dénotent de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers l'ensemble du pays, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité", a-t-on souligné.