Madagascar: Football / Ligue 1 - Deuxième défaite d'Elgeco Plus

Le double champion d'Analamanga est mal en point. Elgeco Plus a subi un deuxième revers consécutif, samedi au stade de Mahamasina, durant la cinquième journée de Ligue 1.

Il s'est incliné devant Tana Formation-CFFA, vainqueur sur la plus petites des marges, un but à zéro. Mercredi à Carion, Elgeco Plus avait déjà chuté. C'était face à CF-TFC. Le double tenant du titre ne compte que quatre unités à son compteur pour l'instant. Dans les autres rencontres de cette cinquième journée, Disciples FC a disposé de Mi20 (2-1). Idem pour CNaPS Sport Tana face à Fosa Juniors Tana (1-0), CF-TFC face à Five FC (2-1) et AS Adema face à Mama FC (1-0). Pour leur part, COSPN et Uscafoot se sont séparés dos-à-dos (1-1).

Au classement général, Cosfa (12 pts), au repos ce weekend, demeure en tête dans le groupe A. Les militaires devancent CF-TFC (12), Uscafoot (4), Elgeco Plus (4), COSPN (4) et Tana Formation-CFFA (4). Five FC (2) ferme la marche. Du côté du groupe B, l'AS Adema (11 pts) occupe le fauteuil de leader, devant Disciples FC (6), CNaPS Sport Tana (6), Mama FC (5), Jet Mada (5) et Fosa Juniors Tana (3). Mi20 (2) reste lanterne rouge.