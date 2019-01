Madagascar: Commune urbaine d'Antalaha - Des investissements importants en 2019

Un milliard huit cent vingt-quatre millions deux cent huit mille trente deux ariary exactement.

Le budget de la commune urbaine d'Antalaha accuse une hausse de 11% par rapport au budget 2018. La section investissement connaît une hausse de 93% et celle du fonctionnement indique une baisse de 5%. « Cette prévision en hausse suit la continuité de l'amélioration du niveau de recettes engagée depuis 2016. 217 millions en 2015, 379 millions en 2016, 500 millions en 2017 et près de 600 millions en 2018. Et c'est la preuve que l'effort de la commune dans le recouvrement est palpable malgré le fait que les résultats obtenus soient encore loin du potentiel fiscal », détaille Eddie Serge Fernand, maire de la commune urbaine d'Antalaha dans la présentation du budget primitif 2019 de sa municipalité.

Les recouvrements sur les taxes sur la publicité, les ristournes sur les produits agricoles et forestiers ou encore les redevances minières seront renforcés cette année afin de mieux approvisionner les principales ressources de la commune de près de 133 000 habitants.

La réhabilitation des ponts et ponceaux fera l'objet d'un projet d'investissement, financé par les recettes d'investissement de même que les projets d'éclairage public en énergie renouvelable, l'assainissement et l'embellissement de la ville. Le budget primitif 2019 de la commune urbaine d'Antalaha annonce la subvention de 182millions d'ariary pour la construction de routes. Une convention a été en effet signée avec le ministère des Travaux publics pour un projet de construction de routes permettant la réhabilitation des routes communales et de relier des fokontany. La réhabilitation de bureaux de fokontany et de la commune urbaine est prévue avec le Fonds de développement local (FDL). Par ailleurs, la commune se félicite de ce qu'il n'y eu aucun retard de paiement de soldes du personnel et que la régularisation des arriérés des retraités ait pu démarrer en 2018.