Afrique de l'Ouest: Le Niger et Nigeria lancent un programme pour la promotion de la paix

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique du Niger, Mohamed Bazoum, a lancé, la semaine dernière à Niamey, le programme Action pour le pluralisme culturel et religieux "Zaman Tare" (Vivre ensemble en langue hausa) dans les deux pays, a-t-on appris des sources officielles.

Fruit d'un partenariat entre le Niger et l'Union européenne, dans le domaine de la consolidation de la paix sociale, le programme vise à promouvoir la paix et la compréhension intra et inter religieuse dans la sous-région, en proie à l'insécurité ces dernières années.

Mohamed Bazoum a indiqué que le lancement du programme s'inscrivait dans la droite ligne des efforts du gouvernement du Niger pour instaurer la paix dans le pays. Selon l'archevêque de Niamey, Laurent Lompo, ce programme se veut être "une réponse opportune à la consolidation de la paix au Niger et au Nigeria en promouvant la tolérance culturelle et religieuse comme fondement de l'entente, de la rencontre et de la compréhension mutuelle".

Le Niger et le Nigeria, à l'instar de plusieurs autres pays de la zone sahélo-saharienne, subissent des exactions meurtrières, notamment de la secte terroriste Boko Haram logée au Nigeria depuis 2009 et sème la terreur dans les pays riverains du Lac Tchad, des groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ainsi que du groupe islamiste Ansar Dine basés dans le nord du Mali et, depuis l'année dernière, d'autres groupes djihadistes qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens dans l'extrême sud-ouest du Niger, au niveau de la région des trois frontières (Niger-Mali-Burkina Faso).