Congo-Brazzaville: Littérature - Philippe Moukouko actualise le "Dictionnaire général du Congo Brazzaville"

Dans le nouveau cru paru en ce début d'année à l'Harmattan, Philippe Moukoko, en usant des méthodes alphabétique et analytique, en appui des annexes cartographiques et d'un tableau chronologique, entrecroise les faits majeurs et les acteurs de l'histoire générale du Congo en partant du XVe siècle jusqu'à nos jours.

La deuxième édition du " Dictionnaire général du Congo-Brazzaville " a été revue, mise à jour et enrichie de cent cinquante-quatre entrées supplémentaires. Elle rassemble, à travers six cent cinquante-quatre entrées, tous les hommes et faits majeurs de l'histoire congolaise, ancienne et moderne, envisagée dans un sens large : à la fois politique, économique, social, mythologique, culturel, événementiel. Elle comprend de nombreuses cartes, une chronologie générale et un index.

Un livre de proximité qui englobe, tout comme le premier, des notes bibliographiques à la fin de chaque entrée et des anecdotes historiques apparaissant dans des encadrés. Sur une des photographies, en référence à l'histoire de la pénétration française au Congo (1880-1885), le lecteur pourra découvrir le Makoko (successeur d'Ilo Makoko), assis sur une peau de tigre, symbole de sa puissance.

Cet ouvrage s'est enrichi également de l'entrée des figures de grandes dames du Congo, qu'elles viennent de la société civile, du monde politique, artistique ou sportif. Citons, par exemple, Rhode Bath-Shéba Makoumbou (peintre-sculpteur), Marie-Léontine Tsibinda (écrivaine), Félicité Safouesse (journaliste), Solange Koulinka (handballeuse de légende).

Philippe Moukoko, Franco-Congolais, est avocat au barreau de Montpellier. Titulaire d'un doctorat en droit, d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de deux certificats de spécialisation (droit public, droit de l'environnement), il est l'auteur de nombreux articles parus dans des revues juridiques françaises (AJDA, JCP G, A, etc.). En 2017, il a publié chez L'Harmattan son premier roman "Comme c'est beau la France !"

