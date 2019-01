Maroc: Insécurité - Une journaliste ivoirienne se fait tabasser et agresser au Maroc

Mlle Sylvie Obité, journaliste ivoirienne travaillant à la radio "Kulture Mosaik", radio du Centre Culturel Africain du Maroc, a été victime d'une agression le jeudi 24 janvier, plus précisément au marché de légume de « Takadoum ». Elle s'en sort avec un doigt cassé, et un mois d'invalidité.

L'agression a-t-elle dénoncé s'est déroulée devant des commerçants et clients marocains. "Ils assistaient à la scène. Pendant que le jeune marocain m'agressait, me trainais dans la boue... Personne, absolument personne, n'a levé le petit doigt pour me secourir", a-t-elle témoigné via internet.

"Je ne me sens plus du tout en sécurité au Maroc. Quand je marche dans la rue j'ai peur. J'ai tout le temps l'impression que quelqu'un viendra m'agresser", a-t-elle constaté, en décrivant son traumatisme.

Retour sur les faits.

« J'avais fini le boulot un peu plus tôt ce jour-là. Alors je me suis rendue au marcher de légume du quartier voisin « Takadoum ». Car mes connaissances m'ont dit que c'est un marché où les articles coutent moins cher », a expliqué Mlle Sylvie Obité.

La journaliste qui habite à Hay Nada 1, précise que c'est pendant qu'elle était en train de regarder les marchandises qu'elle a reçu un coup de poing sur la tête.

« Je suis tombée dans la boue car il avait plu... Je regarde c'est un jeune marocain d'environ une vingtaine d'années. Il a continué à me tabasser pendant que j'étais par terre », a-t-elle poursuivi.

Mlle Obité affirme avoir lutté avec son agresseur qui finalement a réussi à arracher son sac à main.

« J'ai lutté un peu le sac avec lui car j'avais de l'argent, mes verres pharmaceutiques et des papiers à l'intérieur. Mais par la suite, j'ai lâché prise car j'avais très mal au doigt. Finalement il m'a arraché le sac pour fuir... ».

Puis, « Je me suis relevée de la boue. Tout le monde me regardait sans même un mot ou des gestes de compassion. La scène s'est déroulée à 15h.Juste après cela, je me suis rendue à l'hôpital, car j'avais très mal au doigt cassé ... », a-t-elle terminé.

Par ailleurs, elle a insisté sur l'insécurité "grandissante" au Maroc. "Il faut dire que l'insécurité est grandissante au Maroc. Les jeunes marocains sous l'effet de la drogue agressent tout le temps. Et ils visent la communauté africaine subsarienne. On n'est pas protégé. On est livré à nous mêmes".

Résidant au Maroc depuis quatre ans, Sylvie Obité est une journaliste professionnelle ivoirienne membre de l'Unjci.

Elle est également la présidente du Réseau International des Femmes Leaders (Rifel), un mouvement qui défend le droit de la femme. Au Maroc, elle travaille à la radio Kulture Mosaik. C'est la radio du Centre Culturel Africain