Madagascar: Ambohitsorohitra - Un Conseiller à la Présidence embarque des matériels de bureaux

Juste après la cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur Hery Rajaonarimampianina, le président de la République Andry Rajoelina a effectué une visite intégrale du Palais d'Etat d'Iavoloha avec ses proches collaborateurs pour faire l'état des lieux dudit Palais.

Une occasion de constater le manque de nombreux équipements dans plusieurs bureaux, notamment au niveau du bâtiment NLIM. Nul n'ignore que le détournement de matériels et des biens mobiliers appartenant à l'Etat est une pratique courante chez certains responsables étatiques. Pour ne citer que le cas de nombreux hauts fonctionnaires qui, plusieurs années après avoir été abrogés continuent d'occuper les résidences et/ou les appartements de l'Etat, et d'utiliser les voitures de fonction. Hier, un ancien Conseiller spécial du président Hery Rajaonarimampianina a été pris en flagrant délit d'avoir embarqué des matériels de bureaux et des matériels informatiques vers son domicile. Le Secrétariat de la Présidence de la République a été averti de la présence suspecte d'un camion qui a effectué un chargement sur le parking du bâtiment de l'OIF à Ambohitsorohitra. Le camion en question a été intercepté en cours de route alors qu'il s'apprêtait à transporter les bagages vers une villa d'un particulier sise à Ampasanimalo. Une villa appartenant à un Conseiller spécial du président Hery Rajaonarimampianina.

Descente. La Directrice des Affaires Juridiques de la Présidence, Marie Michelle Sahondrarimalala accompagnée des avocats de la Présidence, Maîtres Frédon Ratovondrajao et Haja Rakotoson ont aussitôt effectué une descente sur les lieux. Un huissier de Justice a été engagé pour constater les faits car l'équipe de la Présidence ont estimé qu'il y a eu effraction au niveau du 2e et 3e étage du bâtiment. Les bureaux étaient remués de fond en comble. L'huissier de Justice, accompagné des responsables suscités se sont ensuite rendus au domicile de Hugues Ratsiferana, l'ancien Conseiller spécial auprès de la Présidence dont le nom a été cité comme étant le donneur d'ordre dans cette affaire. Arrivés sur place, ils ont effectivement découvert des matériels de bureaux, des ordinateurs et des matériels informatiques qui auraient été acheminés le matin même vers 8h30, selon les explications du chauffeur du camion.

AMDP. En tout cas, aucun incident n'a été relevé. L'intéressé a reconnu qu'il a réellement demandé à ce que les matériels soient déplacés chez lui, tout en expliquant qu'il ne connaissait pas la procédure. « J'agissais par instinct car entre les deux tours de la Présidentielle, des gens malintentionnés ont embarqué des matériels appartenant à la Présidence à Iavoloha. J'avais peur qu'ils prennent aussi ces matériels. Par ailleurs, l'intendant du Palais m'a demandé de libérer les bureaux pour laisser la place aux membres de la nouvelle équipe de la Présidence », a-t-il expliqué tout en reconnaissant sa faute. Il a ensuite accepté de ramener les matériels vers Ambohitsorohitra. D'après ses dires, ces objets sont des dons dont l'Agence Malgache de Développement économique et de Promotion des entreprises (AMDP) a bénéficié lors de l'accueil du Sommet de la Francophonie. Pour l'heure, l'on ignore si ces matériels appartiennent à l'Etat malgache ou à l'Organisation Internationale de la Francophonie qui a aussi son siège à Ambohitsorohitra. On sait en tout cas que déplacer des objets appartenant à l'Etat est toujours soumis à une procédure règlementaire. Pour le moment, le nouveau régime dirigé par Andry Rajoelina se montre intraitable sur les cas de non- respect de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit.