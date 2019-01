Madagascar: Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle - Passation de service effectuée samedi dernier

(Photo fournie): La passation entre M.Horace Gatien, ancien ministre de l'Education nationale et Mme Marie Thérèse Volahaingo, nouvelle ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle samedi dernier.

L'ancien ministre de l'Education nationale Horace Gatien, a passé le flambeau, samedi, à la nouvelle ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Marie Thérèse Volahaingo. La cérémonie s'est déroulée samedi dans la matinée, dans les locaux du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. En s'adressant à l'assistance, la nouvelle ministre Marie Thérèse Volahaingo a déclaré entre autres : « Le président de la République a répondu favorablement à vos désirs et doléances, selon lesquelles le ministère de l'Education devrait être mené par un individu issu du milieu éducatif. C'est désormais chose faite, parce qu'étant issue de ce milieu, j'en saisi les problématiques. J'en appelle donc à une collaboration solidaire entre nous tous et la prise de responsabilité de chacun pour qu'on puisse atteindre , ensemble, les objectifs que nous nous sommes fixés. ».

Notons que du côté des parents et des enseignants et des élèves et étudiants également, les attentes sont nombreuses et légitimes. Entre autres, signalons des conditions d'apprentissage de meilleure qualité pour les élèves, étant donné que même au niveau mondial, l'éducation fait face à une « crise de l'apprentissage ». Interdépendant à ces conditions d'apprentissage, l'amélioration des conditions de travail et des qualifications des enseignants, qui par ricochet renforceront leurs motivations, dans ce métier noble qui est le leur. Par ailleurs, la population espère aussi que l'éducation nationale, ne soit plus troublée, comme elle l'était l'an dernier, par l'instabilité politique.