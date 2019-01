Madagascar: "World Championships of Performing Arts" - "Akoustika" jouera du "kabosy" à Hollywood

Mirindra la « lead vocal » du groupe.

Deux jeunes Malgaches qui ont déjà fait leurs preuves que ce soit à Madagascar ou en France. Audacieux, le groupe « Akoustika » a connu un itinéraire musical exceptionnel, parce que les membres ont comme adage « la persévérance fait la différence ».

Le groupe « Akoustika ».

Mirindra est une chanteuse, coach vocal diplômée de l'ESPE Toulouse/Tarbes, de l' IUFM Toulouse, auteure-compositrice et modèle, Mirindra est sélectionnée avec son groupe « Akoustika »,pourreprésenterMadagascar au « World Championships of Performing Arts » (WCOPA) du 9 au 21 juillet 2019 à Hollywood pour la première fois (championnat du monde des arts du spectacle et de la mode). Mirindra a promis que le « kabosy » résonnera à Hollywood lors de ce championnat.

Finaliste de « Star plus » en 2003 à Madagascar, Mirindra Santatra Ranaivosoa décroche son premier prix de chant à Vichy en 2008. Vaillante , Mirindra participe à des concours de chant en France. Sur ces entrefaites, elle est finaliste du concours de chant « Le micro de la chance » édition 2011 et 2013 à Auterive. Fan de « Mahaleo » depuis son jeune âge, elle accompagne Dama un des membres du groupe sur scène à l'Auditorium de Talence. En 2015, la jeune femme débarque à Madagascar pour un concert. L'année suivante, elle sort son clip « Alefa ». Janvier 2017, elle partage la scène avec Njakatiana à Toulouse. Le mois suivant, elle est invitée au concert de Mahery, Nini et Luk à Bordeaux. Juin 2017, la jeune Mirindra représente Madagascar au festival « Afriqu'à Muret ». En juillet 2017 elle effectue un concert avec des artistes toulousains comme Liska, Wawad de Berywam. En juin 2018, le groupe « Akoustika » participeencoreaufestival « Afriqu'à Muret » en août 2018. Mirindra et Ny Aina ont eu la chance de participer à la première partie de « La Compagnie créole ». Le mois suivant, le groupe sort un E.P « Lavitra » en physique et en digitale. Brillante et courageuse, Mirindra obtient son diplôme en « Métier de scène et coaching vocal » à l'institut Universitaire de la Formation de Maîtres à Toulouse. Fondatrice de l'école de chant « Bluevox » à Toulouse, la ravissante Mirindra travaille étroitement avec des metteursenscène toulousains.

En ce qui concerne Ny Aina Andriamanday, auteur et compositeur, son instrument fétiche est le « kabosy ». Après un an de formation à l'école de production à Toulouse, ce jeune homme a fondé « Mira production » en juillet 2018.

Le groupe « Akoustika » est créé en 2017 par deux auteurs-compositeurs malgaches, Mirindra et Ny Aina qui ont décidé d'unir leurs talents et leurs passions pour la musique. La belle voix de Mirindra a déjà conquis la Grande Ile et la ville de Toulouse. Quant à Ny Aina, il accompagne la jeune femme avec des instruments classiques et traditionnels. Leur musique est la « world music », une fusion de plusieurs rythmes tels que le Jazz, Rock, l'Afro-beat.