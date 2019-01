Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - Les réformes engagées seront poursuivies

La ministre sortante Vonintsalama Andriambololona passe le relais des réformes au nouveau Grand Argentier Richard Randriamandrato.

Si la ministre sortante a enregistré de très bons résultats, le nouveau ministre de l'Economie et des Finances entend mieux faire pour réaliser les objectifs de développement conformément aux engagements pris par le Président de la République Andry Rajoelina.

Changement dans la continuité. Le nouveau ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato fait preuve de pragmatisme dans sa prise de fonction dans ce département-clé de l'économie en annonçant lors de sa prise de fonction qu'il va continuer les réformes existantes. « Des réformes sont déjà engagées et on va évidemment les poursuivre et les renforcer » a-t-il déclaré, vendredi dernier lors de la passation des services entre lui et son prédécesseur, Vonintsalama Andriambololona.

Détermination. Une poursuite des réformes, qui va se faire avec l'ensemble du personnel du ministère de l'Economie et des Finances. En effet, c'était dans la joie et avec un sentiment de détermination à œuvrer pour les biens du pays que le personnel a accueilli le nouveau ministre lors de la première prise de contact qui s'est déroulée au gymnase du ministère à Antaninarenina. La représentante du personnel, qui n'a pas manqué de remercier, la ministre sortante des bons et loyaux services, qu'elle a rendus au département des Finances et du Budget et au pays en général, a annoncé la détermination de toutes les équipes du ministère à renforcer les efforts pour réussir les actions pour le développement du pays. « Nous vous accueillons chaleureusement au sein du ministère et nous vous souhaitons de réussir dans cette mission à la tête de ce ministère qui joue un rôle déterminant dans la vie du pays » a-t-elle déclaré, à l'endroit du nouveau ministre.

Légitimité. Le ministre Randriamandrato Richard qui n'a pas manqué de rappeler la légitimité du régime actuel, laquelle constitue la garantie de la marche vers le développement. « Il ne faut pas oublier que le Président de la République Andry Rajoelina a été élu au suffrage universel direct par la majorité du peuple malgache » a-t-il déclaré. Une manière de dire que dans sa mission il représente et effectue les directives de ce Président élu et légitime, suite à une alternance démocratique, et ce, conformément aux programmes à mettre en œuvre pour la réalisation des 13 « Velirano » pour le développement du pays. « L'heure n'est plus aux tergiversations car nous devons avancer pour remettre le pays du développement économique » Une mission qui sera menée sous le signe des compétences techniques et des réformes à différents niveaux.

Réformes. Les premières réformes concernent bien évidemment le ministère avec plusieurs chantiers de taille comme la bonne gestion des finances publiques, l'amélioration des recettes et la maîtrise des dépenses publiques. Les actions se feront sur la base de la loi de finances existante que le nouveau ministre juge convenable. Non sans évoquer la possibilité d'une loi de finances rectificative conformément aux procédures et réglementations en vigueur. Des réformes seront également entreprises au niveau des relations avec la population et les usagers des services publics. Bref, une nouvelle vision tournée vers le développement se dessine pour la réalisation des engagements pris par le Président de la République. En ce qui concerne les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds, le ministre Richard Randriamandrato affiche également de l'assurance. « Les partenaires techniques et financiers ont confiance au Président Andry Rajoelina » a-t-il précisé. Le travail du ministère étant de faire en sorte que les relations avec les bailleurs de fonds produisent des effets bénéfiques directs pour le peuple malgache.

En tout cas, le nouveau Grand Argentier, qui a l'avantage de disposer de nombreuses expériences en matière de relations économiques internationales est appelé à faire face à un grand défi pour le développement. Et l'accueil chaleureux dont il a bénéficié lors de la prise de contact avec l'ensemble du personnel augure une collaboration franche et efficace pour réussir le challenge.