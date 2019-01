Madagascar: Code de bonne conduite - Gyrophare interdit et respect du code de la route pour les ministres

Le PM Ntsay Christian a institué un code de bonne conduite prévenir les sorties de route.

Le PM Ntsay Christian a mis l'accent sur la nécessité d'un grand changement lors du premier conseil de gouvernement de l'ère Rajoelina qui s'est tenu le vendredi 25 janvier 2019 à Mahazoarivo.

Changement. C'est le maître-mot du Premier ministre dans la conduite des affaires de l'Etat. Et ce, à tous les niveaux de l'Administration dont il est « le Chef », selon la Constitution. Celle-là même qui dispose également qu' « il a autorité sur les membres du gouvernement dont il dirige l'action ». Notamment dans la mise en œuvre de la politique du Président de la République pour laquelle chaque ministre a d'ailleurs signé un contrat-programme d'un an, assorti d'une obligation de résultats dont la première évaluation aura lieu à la fin du premier semestre 2019. Avec possibilité de « peut mieux faire » au second semestre en cas de « résultats peu satisfaisants ».

Valeurs et principes. Intégrité, loyauté, impartialité, solidarité, confidentialité, respect de la hiérarchie, redevabilité et respectabilité. Ce sont les valeurs et principes censés guider les ministres qui ont signé vendredi un code de conduite. Au propre comme au figuré. Le Premier ministre a formellement réitéré l'interdiction pour les membres du gouvernement d'utiliser un gyrophare et/ou de rouler en sens interdit dans leurs déplacements. Finies les voitures ouvreuses et les motards pour les ministres sauf dans les cas où ils se rendent à une cérémonie ou à un événement en tant que représentant officiel du Président de la République ou du Premier ministre.

Abus de priorité. Les feux de détresse ne devraient pas non plus être synonymes de priorité absolue sur les autres usagers contraints le plus souvent de se rabattre en catastrophe sur les trottoirs ou les bas côtés de la route. Des abus de priorité qui donnent une mauvaise image des gouvernants auprès des gouvernés qui sont soumis aux mêmes normes juridiques. L'exemple doit venir d'en haut, non seulement dans le respect du code de la route, mais aussi en matière de bonne gouvernance dans la bonne conduite des affaires publiques. Sous peine de sanction en cas de dérapage par rapport au code de bonne conduite qui a fait l'objet d'une communication verbale, avant de se traduire par les actes.