Cote d'Ivoire: Fonction publique - Issa Coulibaly invite les syndicats à plus de responsabilité

Les fonctionnaires et agents de l'Etat ont eu beaucoup d'acquis sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara. Lesquels doivent motiver davantage les bénéficiaires à cultiver l'excellence dans l'administration publique ivoirienne.

C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly lors de la cérémonie de présentation des vœux des agents de son département ministériel et des structures sous tutelle à son endroit hier à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), à CocodyLes Deux-Plateaux.

Au regard de la satisfaction des différentes revendications des fonctionnaires, le ministre Issa Coulibaly a invité les syndicats du secteur public à plus de responsabilité.

« Je vous exhorte surtout au respect des engagements signés, en vous inscrivant pleinement dans le contexte du protocole d'accord portant trêve sociale » a lancé le premier responsable de l'administration publique ivoirienne à l'endroit des fonctionnaires.

En tout cas, pour lui, l'année 2018 a été marquée par des succès dans la mise en œuvre du programme d'actions prioritaires du ministère.

Il en veut, pour preuve, entre autres la parfaite organisation des sessions de formation des cadres et agents de l'administration publique ivoirienne à travers les formations en management des administrations, en partenariat avec HEC-Paris ; l'amplification de la bonne expérience et la parfaite maîtrise de l'organisation des concours de l'ENA ainsi que la déconcentration de l'organisation des concours administratifs de la Fonction publique qui rapproche l'administration des candidats.

A cela s'ajoutent les reformes contenues dans l'avant-projet de loi portant statut général de la Fonction publique qui, si elles viennent à être adoptées par le gouvernement puis votées par l'Assemblée nationale, constitueraient, selon le Général Issa Coulibaly, des avancées notables pour cette Fonction publique, qui doit être le creuset de l'excellence de la performance et de l'efficience.

En plus de ces acquis, il y a la mise en place de conditions de travail adéquates ; l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires et agents de l'Etat ; la redéfinition cohérente des concepts d'emplois de grades et de fonctions ; la définition de la mobilité professionnelle et du profil de carrière ; le renforcement de la discipline. L'exDg des Douanes a invité à plus d'engagement et d'abnégation dans le travail.

«Nous devons continuer à nous mobiliser pour améliorer les services rendus à nos usagers » a-t-il exhorté, avant d'instruire son cabinet à examiner avec la Sicogi, la possibilité de conduire un projet immobilier en faveur du personnel.

Pour sa part, le porte - parole des agents de la Fonction publique, Mme Sokaud Pélagie a exprimé sa reconnaissance au ministre, pour les différents acquis obtenus en si peu de temps. Elle a plaidé pour la poursuite de l'amélioration des conditions de travail au sein de ce département ministériel et l'acquisition de logements pour les « petits agents».

Sans oublier la revalorisation de la prime trimestrielle et la mise en place d'un mécanisme interne de motivation. Enfin, elle et ses collègues ont renouvelé leur engagement d'accompagner le Général Issa Coulibaly à réussir les missions à lui assignées par le chef de l'Etat. Tour à tour, dans une ambiance bon enfant, les agents ont formulé leur vœux du nouvel an au ministre de la Fonction publique.