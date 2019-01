Egypte: Emmanuel Macron reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi

Emmanuel Macron poursuit sa visite en Egypte. L'économie et les contrats commerciaux figurent en bonne place des échanges entre Abdel Fattah al-Sissi et le président français reçu au palais présidentiel au Caire, ce 28 janvier. La délégation française comprend une cinquantaine de patrons et une trentaine d'accords devraient être signés pour «quelques centaines de millions d'euros», selon la présidence française. Emmanuel Macron a également prévu de parler «plus ouvertement» de la question des droits de l'homme.

Vingt-et-un coups de canon ont été tirés à l'arrivée d'Emmanuel Macron, dans la cour du palais présidentiel au Caire, rapporte notre envoyée spéciale, Valérie Gas. Un accueil protocolaire pour cette visite officielle du président français en Egypte qui s'est poursuivi par un passage en revue des troupes de la Garde républicaine en grand uniforme. Abdel Fattah al-Sissi et Emmanuel Macron ont marché côte à côte sur le tapis rouge tendu pour l'occasion. Le président français très solennel, le pas lent, le visage concentré, sur une musique jouée par la fanfare militaire.

Et puis, les deux présidents ont salué la délégation française. Abdel Fattah al-Sissi et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, ont échangé une accolade chaleureuse. Le ministre des Affaires étrangères a eu l'occasion de rencontrer le président égyptien à plusieurs reprises, désormais en tant que chef de la diplomatie française et précédemment de ministre de la défense.

L'entretien en tête-à-tête entre Emmanuel Macron et le président Sissi est la première étape de leurs échanges. De nombreux sujets sont au menu de leur discussion. Les questions régionales, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'économie - l'Egypte représente un marché de 100 millions d'habitants -, et la question des droits de l'Homme. Emmanuel Macron a en effet dénoncé dimanche 27 janvier leur dégradation en Egypte depuis 2017 - il a reçu le président Sissi à l'Elysée en octobre 2017- et l'emprisonnement de journalistes, de femmes, d'homosexuels qui ne menacent pas le régime. Le président français devrait évoquer cette question publiquement.