Tunisie: Vigilance, précaution et opérationnalité

En déplacement hier à Jendouba, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a indiqué que la situation dans les gouvernorats touchés par des perturbations climatiques exceptionnelles avec les conséquences qui en ont découlé, est encore critique.

«Le niveau des difficultés varie, d'où l'importance pour l'ensemble des structures intervenantes de faire preuve de vigilance, de précaution et d'opérationnalité», a souligné le chef du gouvernement, d'autant que les précipitations persisteront et les chutes de neige sont encore possibles, selon les prévisions météorologiques.

Youssef Chahed a noté toutefois une amélioration substantielle de la situation dès lors que le risque d'inondation a été écarté et que les routes principales et secondaires bloquées par les chutes de neige ont été ouvertes à la circulation. Les agglomérations isolées relevant des délégations de Ghardimaou, Fernana, Jendouba Nord, Oued Mliz, Aïn Drahem et Balta Bou Aouane (gouvernorat de Jenbouba) et le reste des gouvernorats ont été désenclavées.

Après avoir pris connaissance des interventions de la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et sa stratégie de prévention, le chef du gouvernement s'est engagé à examiner rapidement le dossier de 382 familles habitant dans les cités Diamonta, Fatouma Bourguiba et El Khalij à Boussalem. Moyennant une contrepartie financière, les habitants de ces cités vont devoir quitter leurs logements menacés par l'inondation.

Le chef du gouvernement a également promis de doter le gouvernorat de Jendouba d'équipements supplémentaires garantissant l'équilibre entre les délégations notamment celles menacées par les inondations, les incendies et les perturbations climatiques ainsi que le parachèvement du curage de l'oued Medjerda.

Concernant les maisons envahies par les eaux de l'oued Medjerda et l'oued Mellegue, Youssef Chahed a exhorté les autorités régionales à assurer le suivi des conditions des sinistrés et à les prendre en charge en termes d'hébergement, d'alimentation et de soins. Il a appelé à l'examen de leur situation de manière définitive.

Le gouvernorat de Jendouba a été touché par une vague de froid. Des chutes de neige accompagnées de vents et de fortes précipitations ont été enregistrées dans la région causant la mort d'une femme. Une quinzaine de maisons ont été envahies par les eaux de l'oued Medjerda à la cité Zghaidia à Jendouba. Au moins 20 autres maisons ont été envahies par les eaux de l'oued Mellegue à Douar Ouaichia dans la localité El Maarif (délégation de Jendouba).

D'autre part, le niveau de l'eau dans l'Oued Medjerda à Jendouba ne constitue plus un danger, fait savoir, hier, le Commissaire régional au développement agricole par intérim, Mohamed Aouadi, en marge de la visite d'inspection effectuée par le chef du gouvernement Youssef Chahed, dans la région.

A Bou Salem, le niveau de l'eau est retombé à 5,4 m après avoir atteint 9,11 m, samedi matin, soit un mètre de moins que le niveau de crue (10,77m) qui aurait provoqué de graves inondations.

Lors d'un exposé présenté, hier, par la commission régionale de lutte contre les catastrophes, à Jendouba, en présence du chef du gouvernement, il est signalé que toutes les routes bloquées ont été rouvertes à la circulation notamment à Souk Jemaa, Ain Soltane, Ain Draham, Balta-Bou Aouane, les routes reliant les localités de Chemtou et Doura à Oued Meliz, à cause de la crue de l'Oued Rghay.

Il a été procédé au pompage de l'eau sur 83 sites, dont des maisons. Trente-cinq voitures ont été dégagées de la neige, en majorité à Ain Draham. Trois personnes emportées par les eaux de l'Oued Bajr ont été secourues. Douze malades ont été transportés aux hôpitaux, à Ain Draham et Jendouba.