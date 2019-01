Tunisie: La CPI et la Cour africaine des droits de l'Homme en débat

Une table ronde sera organisée jeudi 31 janvier à Hammamet (gouvernorat de Nabeul) sur le thème «L'accès à la justice, la Cour Pénale Internationale et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à titre d'exemple».

L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la ratification par la Tunisie du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) et de l'acceptation par la Tunisie de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cadhp) pour ce qui est des plaintes individuelles, lit-on dans une note de présentation de la table ronde. Rappelons que les travaux de la 51e session ordinaire de la Cour africaine se sont tenus, pour la première fois à Tunis, du 12 novembre au 7 décembre 2018.

Organisée par le Centre Arabe de Droit International (Acil), cette table ronde se veut une occasion d'engager le débat avec des institutions internationales et régionales dans les domaines des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le but étant, selon les organisateurs, de garantir le droit d'accès à la justice à tous les niveaux, national, régional et international.

Des interventions seront présentées à cette occasion sur les thèmes suivants: «L'accès à la justice, aperçu sur le système africain des droits de l'homme et des peuples», «Consécration du droit d'accès à la justice à travers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, entre aspirations et défis», «Le droit de recours devant la Cour pénale internationale (CPI)».

La rencontre sera marquée par la signature de protocoles d'entente avec les facultés de Droit de Kairouan, de Sousse et de Tunis.