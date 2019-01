Angola: Les jeunes devraient promouvoir des valeurs de paix et d'amour de la patrie

Uíge — Le gouverneur de la province d'Uíge, Pinda Simão, a défendu dimanche dans la ville de Negage la nécessité pour les jeunes d'être les promoteurs de valeurs qui louent le respect et l'amour pour le pays, des biens culturels, ainsi que d'être des moteurs de la créativité et de l'innovation.

Intervenant à la clôture du 4ème campement national, appelé "Village œcuménique", parrainé par la Jeunesse du Conseil des églises chrétiennes d'Angola (JUCICA), du 24 au 27 de ce mois, dans la municipalité de Negage, Pinda Simão a souligné la contribution des jeunes durant à la lutte pour la libération nationale.

Il a également appelé les jeunes religieux à continuer de jouer leur rôle dans les tâches d'évangélisation, d'actions de solidarité sociale et communautaire, de préserver l'environnement et l'assainissement des communautés, de promouvoir la santé, l'éducation civique et les arts et de défendre des droits de l'homme.

Le gouvernant a admis qu'il existait des problèmes qui touchent la jeunesse locale, mettant en relief l'accès à la formation universitaire et professionnelle, le manque d'emplois et de loisirs, poursuivant qu'il était en cours des actions du gouvernorat provincial qui visent la construction de nouveaux projets d'enseignement et d'insertion dans le processus de production et l'entrepreneuriat des jeunes.

La réunion, qui a rassemblé environ 500 jeunes, a abordé des sujets tels que l'œcuménisme dans le renforcement des chrétiens et de l'action sociale de l'église, l'importance de la santé des jeunes dans le développement intégral de l'homme, l'engagement des jeunes dans la promotion de la justice du genre à la lumière des objectifs de développement durable, les MST et le VIH / SIDA et l'esprit d'entreprise en tant que facteur de développement de l'Église et de la société.

La secrétaire générale de la CICA, Deolinda Dorcas Teca, des membres du gouvernorat provincial et de l'administration municipale de Negage, des pasteurs de diverses en provenance de différentes provinces, ont assisté à la clôture l'événement.