Angola: Des cas de paludisme augmentent à Lunda Norte

Dundo — 175.448 cas de paludisme ont été diagnostiqués à Lunda Norte en 2018, avec un taux de létalité de 0,5%, contre 118.cas signalés en 2017, avec une létalité de 4,5%.

Ces données ont été rendues publiques samedi à Dundo par le directeur du bureau provincial de la santé, José Gimi Nhunga, qui a souligné que malgré l'augmentation de cas, le taux de létalité diminuait par rapport à 2017 en raison des mesures de fumigation, de l'insertion des équipes de dépistage dans les communautés qui ont acheminé les cas graves aux unités de santé, évitant ainsi des anémies et d'autres pathologies.

Selon lui, les municipalités les plus touchées sont celles de Chitato, Cuango et Cambulo, en vertu de leur densité populationnelle plus élevée.

Concernant le traitement de la tuberculose, le responsable a indiqué que la province dispose de deux sanatoriums situés dans les municipalités de Chitato et de Cambulo, ainsi que de plusieurs unités de traitement de la maladie.

Il a souligné que, suite à cette augmentation, une nouvelle stratégie de traitement avait été mise en place dans tous les hôpitaux, créant ainsi des conditions permettant d'empêcher le déplacement des patients d'une zone à l'autre.

D'autre part, il a également été signalé que 1 456 cas de tuberculose avaient été signalés en 2018, dont 943 nouveaux ca.

Le cardiologue a aussi estimé que la situation épidémiologique de la province était stable en raison de la lutte contre le paludisme, évoquant la nécessité de davantage de cadres, puisque Lunda Norte compte 114 centres de santé, dont trois hôpitaux provinciaux, neuf hôpitaux municipaux et un hôpital général, trois centres de soins maternels et infantiles, 16 centres de santé et 80 postes de santé, tous fonctionnels et un centre de diagnostic en attente de matériel.

A propos de la prévention, José Nhunga a conseillé la population à consommer de l'eau traitée, à utiliser des moustiquaires imprégnées et à recourir aux tests de glycémie, urologie et de mammographie afin que les pathologies soient détectées tôt pour un traitement plus efficace.