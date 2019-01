Afrique: CAN U20 - Les Etalons entendent imprimer leur marque

La CAN U-20 Total Niger 2019 constituera la troisième participation des Etalons à cette compétition où ils seront logés dans la poule B à Maradi en compagnie du Sénégal, du Mali et du Ghana. Pour y arriver, l'équipe burkinabè a dû franchir les obstacles des Chevaliers de la Méditerranée de Libye et des Panthères juniors du Gabon.

Au départ des phases éliminatoires de la CAN U-20 Niger 2019, ils n'étaient pas nombreux à croire à une qualification des Etalons du Burkina et ce, au vu de leurs matchs de préparation qui n'auguraient pas d'un espoir certain. En effet, pour mieux affûter leurs armes, le coach Séraphin Dargani et son groupe ont livré à Ouagadougou deux matchs amicaux face aux Eléphanteaux de Côte d'Ivoire qui préparaient également ces phases éliminatoires.

Pour leur première confrontation le mercredi 18 avril 2018, les Eléphanteaux frappent fort en dominant les Etalons par 4 buts à 0 avant de confirmer leur suprématie le samedi 21 avril par 1 but à 0. Un bilan plus qu'amer et qui a amené le sélectionneur national des Etalons à lancer un cri d'alarme dans le sens de renforcer son effectif en vue des matchs décisifs. Mais, voilà que contre toute attente, les Etalons, qui étaient exemptés du premier tour, parviennent à écarter les Chevaliers de la Méditerranée de Libye au deuxième tour en prenant le dessus (3-1) à Ouagadougou le 12 mai 2018, avant de réaliser le nul (3-3) à Sousse le 20 juin.

Pour le troisième et dernier tour qualificatif, les Etalons devaient faire face à un adversaire et non des moindres : les Panthères du Gabon qui avaient éliminés les Eléphanteaux ceux-là même qui avaient dominé les Etalons lors des deux matchs amicaux.

Mais auparavant en juin 2018, les Burkinabè jouent des matchs amicaux contre les Aiglons du Mali : 2 matchs, 2 défaites (3-0 et 4-0). Des matchs qui ont permis de tirer des enseignements puisque le Burkina réalise la forte sensation en sortant vainqueur du match aller (3-1) à Ouagadougou, le 14 juillet, mais surtout, en allant s'imposer sur les installations du Gabon (1-0) au retour. Une qualification bien méritée pour ces Etalons qui devront confirmer tout ce succès lors de cette CAN Niger 2019. On retiendra que l'attaquant de l'ASEC Mimosas, Fessal Abdoul Tapsoba est le meilleur des Etalons avec 4 buts marqués sur les 10 buts inscrits lors de la phase éliminatoires.

Et pour préparer cette campagne, le coach Séraphin Dargani a conduit son équipe à Lomé au Togo pour le tournoi UFOA B des juniors du 6 au 16 décembre 2018. Logés dans la poule A, les Etalons enregistrent trois défaites pour autant de matchs face au Sénégal, Mali et Togo respectivement par 2 buts à 0, 1 but à 0 et 2 buts à 1. Abordant la dernière ligne droite de leur préparation, Les Etalons élisent domicile une fois de plus à Lomé pour deux matchs amicaux. Le 16 janvier 2019, ils réalisent un nul (1-1) face au club leader actuel de deuxième division du Togo, Ifodjé d'Atakpamé avant un autre match nul (2-2) le 23 janvier contre les Eperviers juniors. C'est au sortir de ce stage de préparation que le coach Séraphin Dargani a bouclé sa liste des 23 sélectionnés avant de s'envoler pour la CAN 2019.

Et de la CAN U-20 Total, il faut noter que celle du Niger sera la troisième pour le Burkina. La toute première participation des Etalons remonte à 2003 qui s'est déroulée du 4 janvier au 18 février au Burkina où ils ont occupé la quatrième place puisque battu par les Aiglons du Mali en match de classement. 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et c'est aux tirs au but que le Mali l'emporte par 5 contre 4. Auparavant, les Etalons avaient été éliminés en demi-finales par les Eléphanteaux à l'issue des tirs au but par 3 contre 1 après un nul vierge de 0 but partout après le temps réglementaire et les prolongations. Leur deuxième sortie remonte en 2007 au Congo (du 2 janvier au 4 février) où le Burkina n'a pas franchi la phase de poules.