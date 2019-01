Cote d'Ivoire: En route pour le congres du RHDP/Adama Bictogo - "Tout est prêt"

Top départ. Le grand rendezvous des houphouëtistes pour la mise en place du parti unifié RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) débute ce vendredi 25 janvier pour s'achever demain, samedi 26 janvier.

A cet effet, toutes les dispositions ont été prises en vue d'assurer la réussite du premier congrès ordinaire du RHDP. En tout cas, c'est l'assurance donnée, hier, au cours d'une conférence de presse au Palais des sports de Treichville, par le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, accompagné des ministres Kobenan Kouassi Adjoumani et Danho Paulin Claude.

« Tout est fin prêt », a-t-il rassuré. L'ancien ministre de l'Intégration africaine a rappelé les différentes étapes ayant conduit, à ce jour, à ce résultat. Il s'agit, a-t-il noté, de la mise en place d'un comité d'organisation composé de plusieurs commissions, d'un conseil politique et d'un comité scientifique.

Après cela, a poursuivi le conférencier, il y a eu le lancement du pagne du congrès, le 5 janvier dernier. « La ruée vers ce pagne et le succès qu'il a connu répondent au besoin que les Ivoiriens veulent être rassemblés », a-t-il justifié.

Au sujet des pré-congrès organisés les 12 et 13 janvier puis les 19 et 20 janvier derniers sur l'ensemble du territoire national avec 45 délégations, le ministre Bictogo a indiqué que le constat est que les Ivoiriens, dans leur majorité, ont décidé d'adhérer à l'idéal de rassemblement et ont exprimé leur désir d'aller à la création du RHDP en tant que parti politique.

A cet effet, le patron de l'organisation du congrès du RHDP a confié que les conclusions issues des travaux des pré-congrès seront reversées au comité scientifique pour en faire une synthèse générale.

Sur l'organisation pratique, le « Diamant Noir », comme on le surnomme à la rue Lépic, a souligné que la journée du samedi 26 janvier sera consacrée à la lecture des motions et recommandations sorties des pré-congrès.

A cela, il faut ajouter le discours d'orientation du président Alassane Ouattara, président du RHDP. « Ce sera un discours qui va tracer les sillons de l'avenir », a-t-il confié. A l'en croire, 12.000 congressistes sont attendus au parc des sports pour les travaux de ce vendredi et près de 200.000 militants au Félicia pour l'apothéose.

Dès 6 h, ce samedi, a-t-il annoncé, les portes du stade du Plateau seront ouvertes et un concert en vue de célébrer les élus RHDP ouvrira les festivités de 8h à 11 heures. « Ils ont été mis en mission par le président de la République.

Et ils sont revenus avec une bonne moisson », a-t-il argué. A l'en croire, 40.000 personnes dont 31.000 dans les gradins et 10.000 sur la pelouse seront à l'intérieur du stade tandis que près de 150.000 militants seront aux alentours du Félicia.

« Le Plateau sera aux couleurs du RHDP, le 26 janvier », a-t-il assuré. S'agissant des enjeux du congrès, le ministre Adama Bictogo a fait savoir que l'objectif est de mettre en place un parti politique qui va rassembler les Ivoiriens ; de répondre aux Ivoiriens qui ont souhaité l'enracinement du développement ; et de créer un parti qui sera le creuset de la stabilité et de la paix. 3ème mandat du chef de l'Etat.

A la question des journalistes de savoir si le RHDP était favorable à une prochaine candidature du président Ouattara à la présidentielle de 2020, le porte-parole principal du RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani a tenu à faire les précisions suivantes.

D'abord, qu'il ne s'agit pas de troisième mandat, mais plutôt de premier mandat de la 3è République.

Car, le ministre des Ressources animales et Halieutiques a rappelé que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle Constitution, permettant ainsi à tous ceux qui souhaitent se présenter à cette élection, de briguer le premier mandat de la nouvelle République. Ensuite, il a indiqué que cela était une question à laquelle le chef de l'Etat avait répondu.

« Au moment venu, il va prendre sa décision. Nous attendons donc. C'est au chef de décider », a-t-il répliqué. Non sans rassurer que le RHDP remporter dès le premier tour la présidentielle de l'année prochaine. « En 2020, nous allons gagner au premier tour », a-t-il martelé.

Pression exercée sur des autorités, notamment le président Guillaume Kigbafori Soro Sur la question, le porte-parole de l'alliance présidentielle a été, on ne peut plus, clair. Pour lui, l'adhésion au RHDP est libre et individuelle. « Il n'y a jamais eu de pression exercée sur des personnes. Nous sommes ici par notre volonté.

Celui qui veut, adhère au RHDP. Celui qui ne veut pas reste chez lui. Demain vous aurez l'occasion de connaître ceux qui ont adhéré au RHDP. Ceux qui n'ont pas leur cœur attaché au RHDP resteront chez eux.

Et nous allons respecter leur choix », a-t-il laissé entendre. Selon l'Eléphant du Zanzan, les portes du RHDP restent, toutefois, ouvertes à tous. « Mais nous ne faisons aucune pression sur des autorités où qui que ce soit. Il faut que cela soit clair », a-t-il clarifié.

Quant à Adama Bictogo, il a aussi précisé que le RHDP n'a pas besoin d'exercer de pression sur qui que ce soit.

« Le RHDP n'est pas dans une disposition de mendicité politique », a-t-il dit. Pour lui, l'adhésion au RHDP obéit au principe de la cohérence avec soimême. « C'est une question d'harmonie... . des députés ont décidé d'aller au RHDP. On ne les a pas forcés.

On a en pas besoin », a-t-il déclaré. En effet, a expliqué le ministre Bictogo, on ne peut pas pendant 8 ans dire que le RHDP est la meilleure offre politique et subitement dire que le RHDP n'est plus la solution.

« Il y a un problème de constance et de cohérence », a-t-il asséné. Et d'ajouter : « Le président Soro Guillaume est président de l'Assemblée nationale en tant que RHDP sur proposition du RDR. C'est toujours une question de cohérence. Il n'y a pas de pression.

Le président Ouattara est constant et cohérent avec lui-même. Il a dit et il ne s'en est pas caché. Nous, nous avons fait le relais.

C'est un choix. Cela s'adresse à tous ceux qui ont bénéficié de la posture politique du RHDP pour avoir le poste qu'ils ont. Si par le RHDP tu es président de l'Assemblée, on n'a de besoin de te dire de démissionner. C'est une question de conséquence. Ce n'est pas une pression.

Messieurs du Sénat, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, de toutes les institutions existantes, si vous ne vous reconnaissez plus dans la politique du RHDP, si vous refusez d'assumer le bilan du RHDP ; naturellement vous démissionnez. À partir de ce moment, la pression n'a plus sa raison d'être. C'est une évidence.

Quelle qu'en soit la personne ou l'institution, ce n'est pas une chasse aux sorcières». Plateforme PDCI-FPI Se prononçant sur la plateforme qu'envisage de mettre sur pied le président du PDCI-RDA, le ministre Danho Paulin, vice-président du comité d'organisation, a affirmé que cela ne fait pas craindre le RHDP.

A ses yeux, aucun parti politique ne peut en 18 mois de façon irréversible et pertinente modifier la donne politique en Côte d'Ivoire, donc avant l'élection présidentielle de 2020.

« Ce n'est pas possible d'avoir la même machine que nous avons au Nord, à l'Ouest, encore moins à l'Est et au Sud », a-t-il insisté. Car, selon le ministre des Sports, la Côte d'Ivoire a changé de paradigme depuis 2010.

« Quand vous voyez la plateforme, elle est composée de politiciens du passé, dépassés et qui ont une vision totalement complètement rétrograde de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réalisé qu'il y a eu une élection importante en 2015 et une autre pour la gouvernance locale en 2018. La Côte d'Ivoire a changé de visage.

Les dernières élections locales et régionales ont donné en Côte d'Ivorie une force politique qui a affirmé clairement sa vision sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et cette force politique a gagné les élections aussi bien en matière de voix obtenus que d'occupation territoriale de la Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.

Pour le maire d'Attécoubé, le RHDP est le seul parti politique naissant, à Abidjan, après Houphouët-Boigny, à avoir les deux tiers des villes du district d'Abidjan. « Et même au centre qui peut donner l'impression d'être un bastion du PDCI, qui pouvait imaginer que le RHDP, dans sa version actuelle, puisse faire match-nul avec le PDCI dans cette zone ?

C'est pour dire que si nous faisons une comptabilité analytique sur le plan politique, le PDCI-CNB (Cercle National Bédié) ne peut même pas affronter le RHDP dans sa constitution actuelle. Nous sommes les houphouëtistes et fiers de l'être », a-t-il analysé. Pour lui, Il y aura un tremblement de terre à partir du 26 janvier 2019.

Pour Adama Bictogo, le Cercle National de Bédié (CNB) représenté par Charles Konan Banny, Francis Wodié, Bamba Moriféré... ne peut pas repenser la Côte d'Ivoire. « En face de cette plateforme, nous opposons une offre politique d'épanouissement et de rassemblement des Ivoiriens », a-t-il lancé.

Et Adama Bictogo de renchérir pour dire que le RHDP a tous les arguments d'aller à ces élections et les remporter. « En 2020, c'est calé. C'est une logique implacable », a-til relevé.

Défection au sein du RHDP et dissolution des partis Deux élus, dont deux députés, ont quitté le navire RHDP. Pour le ministre Adjoumani, le RHDP a enregistré, à travers le mouvement "Sur les traces d'Houphouët-Boigny" l'arrivée de 17 députés et de 20 maires.

« Nous sommes confiants, parce que le RHDP est une réalité et un parti national », a-t-il dit. Quant au président du comité d'organisation du congrès, il a confié que cela était un non évènement. Pour Adama Bictogo, le "vrai PDCI" de Yamoussoukro sera mobilisé et présent au stade Félix HouphouëtBoigny.

« Toute la bonne graine du PDCI de Yamoussoukro sera au stade du Plateau », a-t-il avancé. Enfin, sur la question du sort réservé aux partis politiques composant le RHDP, Adama Bictogo a souligné que le congrès décidera des modalités de transfert des compétences des partis du RHDP. « Les partis deviennent comme un patrimoine après le 26 janvier », at-il précisé. Avant de noter que le plus important, c'est la création du RHDP.