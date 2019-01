Gabon: L'Ong Malachie présente son nouveau programme d'autonomisation de la femme

Dans le cadre de ses activités de lutte contre la pauvreté, l'Ong Malachie a présenté, samedi 26 janvier 2019, son nouveau programme d'Autonomisation, de Veille et d'Épargne Communautaire (AVEC). C'est le marché " Maman Suzanne" d'Akanda qui a constitué la première étape de cette caravane.

Le programme "AVEC" est une initiative qui s'adresse aux femmes et jeunes filles, détentrices d'une activité génératrice de revenus et appartenant à une catégorie vulnérable. Il consiste à "Former, Appuyer et Accompagner" les bénéficiaires afin d'améliorer leur rendement dans les activités commerciales.

Depuis 2008, l'Ong Malachie œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Gabon. C'est riche de plus de dix ans d'expérience que le programme "AVEC" a été conçu. Plus qu'un accompagnement financier, le programme propose des formations qui touchent des domaines multiples et variés, notamment la culture d'entreprise, l'intelligence financière, la gestion des ressources, les compétences de vie et bien d'autres. Il s'agit en fait d'une opportunité d'expérimenter le leadership transformationnel qui constitue l'une des pistes pour rendre la Femme autonome, gage d'un véritable développement durable. L'objectif est clair « sortir les femmes de la pauvreté. Cela nécessite plusieurs choses à la fois car la pauvreté est d'abord un état d'esprit, une façon de vivre, de penser... » selon les responsables de Malachie.

Le programme "AVEC" prend en compte toutes ces dimensions de la pauvreté afin d'attaquer le phénomène dans sa globalité. « Il permet d'acquérir la culture de l'épargne, de l'investissement en développant les outils de l'intelligence financière. A travers l'information et l'accompagnement, il promeut les dispositifs institutionnels et privés en matière d'autonomisation ».

L'un des temps forts de cette rencontre a été le partage d'expérience de Jessy Metoule, jeune entrepreneur, responsable du cabinet AGR Pro Consulting. Ce dernier a indiqué aux femmes du marché " Maman Suzanne" comment, à travers des exercices pratiques et des comportements à adopter, faire prospérer son activité. « Nous saluons cette initiative qui viendra nous permettre d'améliorer nos activités et disons merci à l'Ong Malachie car, parmi nous, beaucoup ne savent pas gérer leur commerce. Malgré la volonté d'entreprendre, certaines choses liées notamment à l'intelligence financière nous échappent encore. Ces formations viendront vraiment nous aider » a expliqué Maman Suzanne, la responsable du nouveau marché d'Angondje.

La caravane de présentation du programme "AVEC" se poursuivra, très prochainement, dans un autre marché de Libreville,la capitale gabonaise.