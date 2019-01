Cote d'Ivoire: Gbeke/Arts martiaux - Près de 300 médailles remportées en 2018

Bonne moisson pour les pratiquants des arts martiaux de la région de Gbêkê. Ce sont près de 300 médailles dont 159 en or et 25 trophées qu'ils ont remportés en 2018.

L'information a été livrée, le weekend dernier, par Me Sako Brahima, président du collège des pratiquants des arts martiaux de la région comprenant les disciplines de Owan Ki Do, Wado Academy, Taekwondo, Shotokan, Shito-Ryu, Krav Maga, Ivoirien Judo, Aïkido, Kung-fu Wushu, Vovinam, Viet Vo Dao.

C'était lors de la 2ème édition du gala des arts martiaux au Palais du Carnaval, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières et des centaines d'athlètes venus montrer leur savoir-faire.

«Les athlètes, dans leurs disciplines respectives, ont brillé par leur talent, en représentant la région au cours des différentes compétitions de l'année 2018.

Ce sont près de 300 médailles et 25 trophées dont 21 médailles en or et des trophées remportés aux championnats internationaux, 20 médailles en or remportées aux championnats nationaux et 118 médailles en or remportées aux championnats régionaux», s'est-il réjoui.

Justifiant la tenue de cette rencontre hautement sportive, Sako Brahima a indiqué que le collège des arts martiaux a initié ce gala dans le but de promouvoir la discipline à travers la pratique des arts martiaux et de préserver la cohésion sociale dans le Gbêkê.

«La question est de savoir quel modèle de comportement il faudrait inculquer aux jeunes. Comment les amener à respecter autrui, l'autorité, la chose publique ?

La pratique des arts martiaux pourrait servir dans un processus de socialisation, à inculquer des valeurs morales de respect, d'entente et de solidarité aux pratiquants particulièrement les jeunes », a fait savoir le président.

Pour continuer de rehausser l'image de la région, Sako Brahima a plaidé auprès des autorités municipales afin de mettre à leur disposition «des infrastructures de sport adaptées à la pratique des arts martiaux et des aires sportives de proximité aménagées dans les quartiers».

Parrain de ladite cérémonie, le maire Djibo Nicolas a salué les performances des athlètes avant de promettre de tout mettre en œuvre pour satisfaire leur doléance.