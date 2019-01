Burkina Faso: Rosine Coulibaly/Sori - «Que l'histoire me condamne si j'ai eu tort d'indiquer la meilleure voie pour améliorer les performances»

Après avoir passé plus de trois années à la tête de ce département ministériel, Hadizatou Rosine Coulibaly/Sori dit s'en aller avec le cœur léger avec le sentiment du devoir accompli.

Tout en dressant un bilan «positif» de son passage au MINEFID, Rosine Coulibaly fait remarquer que l'action du département aurait pu s'afficher de manière encore plus éclatante si les trois années écoulées n'avaient pas été plombées par les nombreux mouvements sociaux.

«Enfermés dans le confort d'habitudes routinières, certains m'ont refusé le droit de conduire des réformes audacieuses mais nécessaires pour être en phase avec le nouvel ordre économique et les attentes des populations.

Que l'histoire me condamne si j'ai eu tort d'indiquer la voie qui m'a semblé la meilleure pour faire face aux défis et améliorer les performances», confie celle qui dit préférer le témoignage de sa conscience à tous les discours qu'on peut tenir sur elle. Toutefois, Rosine Coulibaly invite le personnel à collaborer avec son successeur et promet être disponible pour toutes sollicitations.

Mesurant l'ampleur de la tâche et le poids des responsabilités qui l'attende, Lasané Kaboré promet de promouvoir une gouvernance vertueuse au sein du département et respectueuse des grandes valeurs du service public.

«Nous devons transcender nos divergence, quitter parfois nos certitudes et regarder ensemble dans la même direction.

Je ne ménagerai aucun effort pour qu'ensemble, nous puissions dégager par les vertus du dialogue et de la concertation, les voies et moyens à promouvoir pour instaurer un climat social apaisé et propice à la poursuite de notre mission dans l'intérêt supérieur de la nation», promet M. Kaboré.

Ainsi, Lassané Kaboré entend bâtir ses actions autour de six grandes valeurs que sont : le leadership, la vision, la coordination, le partenariat, la bonne gouvernance et la communication.

Le nouveau ministre appelle alors à la mobilisation de tous les travailleurs afin de poursuivre le vaste chantier de la transformation structurelle de l'économie au profit du bien-être des Burkinabè.