Congo-Brazzaville: Caritas-Congo - La délégation syndicale appelée à faciliter le dialogue social

Elu pour un mandat de trois ans, le nouveau comité syndical de l'association sans but lucratif a été installé récemment, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au centre d'accueil Caritas à Kinshasa.

S'adressant aux heureux élus, le représentant du secrétaire exécutif de la Caritas-Congo, l'abbé Eric Abedilembe, premier secrétaire exécutif adjoint, a tenu à préciser que la délégation syndicale élue a pour objectif de favoriser le dialogue social « dans tous les services et cellules de l'organisation. Et ce, dans le strict respect de prescrits légaux nationaux dans le domaine de travail».

L'abbé Eric Abedilembe espère que le secrétaire exécutif entretiendra, par le biais de la délégation syndicale, un dialogue franc et sincère « en vue de maintenir un climat de paix et de confiance entre l'employeur et tout le personnel et cela quelle que soit la situation».

Tout en souhaitant à cette délégation un fructueux mandat, le premier secrétaire exécutif adjoint se convainc qu'elle oeuvrera « dans le sens de l'amélioration des conditions de travail qui soient profitables et pour la vie de Caritas-Congo et pour celle de son personnel». Il a, par ailleurs, pris l'engagement d'encadrer, de former et de suivre de près les activités de la délégation syndicale dans les limites du temps et les conditions prévues par la législation syndicale en matière de travail ainsi que la convention collective.

Le nouveau comité syndical est composé de Bumba Nono avec comme suppléant Guy Marin Kamandji (CSC), Sandra Senga avec comme suppléante Philomène Meta (CSC), Lydie Mbwaya avec comme suppléant J.P Tshimanga (CSC), Matthieu Ndimbo avec comme suppléant Elie Bashilwango (CGTC), Jonathan Luwa avec comme suppléant Matthieu Bikoko (OTUC)

Rappelons que les élections syndicales proprement dites avaient eu lieu le 22 octobre 2018 au sein de Caritas-Congo, conformément à l'arrêté ministériel numéro 11/CAB/Minetat/METP/FBK/RP/2018 du 29 janvier 2018 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo pour la septième édition 2018-2019. Le processus a débuté le 10 septembre 2018 avec la convocation du corps électoral et s'est clôturé le 22 octobre 2018, avec l'élection syndicale.