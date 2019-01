Burkina Faso: Assemblée générale du SNCMA/OSC - Alpha Yago réclame le retour de Blaise Compaoré

Le Secrétariat national chargé du mouvement associatif et des Organisations de la société civile (SNCMA/OSC) du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a organisé son Assemblée générale (AG) le 27 janvier 2019, aux Archives nationales à Ouagadougou.

Se prononcer sur la situation nationale et aborder la question du retour de l'ancien président Blaise Compaoré, tels étaient les points à l'ordre du jour de cette assemblée.

D'entrée de jeu, le secrétaire national chargé du mouvement associatif et des OSC du CDP, Alpha Yago, a décliné le thème central de leur AG qui est la question du retour de l'ancien président Blaise Compaoré ainsi que tous les exilés suite à l'insurrection populaire de 2014. Selon ce dernier, il fut un temps où il était quasi tabou de parler du retour de Blaise Compaoré et de ses amis exilés.

Mais, a-t-il poursuivi, « nous souhaitons que des voix se lèvent et expriment de façon claire et avec bravoure pour demander le retour de notre président ». Il y a même un sondage, a-t-il expliqué, du CGD qui donne plus de 71% de l'opinion favorable à son retour dans un contexte apaisé.

« Nous sommes convaincus qu'au regard des qualités de l'homme et de l'expertise en termes de médiation, il pourra apporter un changement comme c'est le cas il y a quelques années. En 27 ans de gouvernance de ce grand et brave homme, notre pays n'a jamais connu ce que nous vivons actuellement en termes de terrorisme et d'insécurité grandissante», a-t-il dit.

Pour ce faire, il a déclaré que si l'opinion exprime que l'heure est venue de rassembler les fils et filles du pays pour le développement de la Nation, cela ne pourrait pas se faire en ayant une partie de cette expertise hors du Burkina.

A la question de savoir s'il existe des textes qui interdisent le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, le SN a répondu que vu le contexte dans lequel l'ancien président est parti, il ne peut pas se lever du jour au lendemain et venir comme s'il était n'importe quel citoyen.

Le SNCMA/OSC souhaite que les autorités s'inspirent de l'exemple malien où le président Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK) a abordé la question du retour de Amani Toumani Touré (ATT) en l'invitant à rentrer chez lui quand il veut.

De la même façon, Alpha Yago souhaite que cela soit pareil au Burkina en invitant en toute quiétude Blaise Compaoré à rejoindre son pays. « Le 3 février prochain sera la date d'anniversaire de notre président Blaise Compaoré et notre association, en collaboration avec d'autres structures sœurs du CDP, organisent une cérémonie à son honneur à Ziniaré.

Une façon de lui témoigner toute notre reconnaissance et lui dire qu'il est l'homme qu'il faut pour le développement du Burkina ».

En ce qui concerne la situation nationale, le SNCMA/OSC a indiqué que le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré est l'un de leurs militants dont les qualités sont reconnues et son appel, fut à servir le pays, est une satisfaction pour le CDP.

Cependant, pour le nouveau gouvernement mis en place, Alpha Yago souligne qu'il n'est pas à la hauteur de diriger le Burkina.

« Mais, c'est au pied du mur qu'on juge le vrai maçon », a-t-il annoncé. Une manière pour lui d'interpeller le nouveau gouvernement à travailler d'arrache-pied pour satisfaire les attentes des Burkinabè. Car, a-t-il dit, le pays va mal sans l'expertise de Blaise Compaoré.